بحضور وزير التعليم العالي.. «تعليم النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن قبول الطلاب الوافدين بالجامعات

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الاثنين ، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة جيلان أحمد، بشأن سياسة قبول الطلاب الأجانب والوافدين بالجامعات الحكومية والخاصة، في ظل انخفاض الحدود الدنيا للقبول مقارنة بالطلاب المصريين، وتأثير ذلك على فرص أبناء الثانوية العامة في الالتحاق بالكليات، خاصة التخصصات الطبية والهندسية.

وأوضحت النائبة جيلان أحمد في طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قبول الطلاب غير المصريين بمجاميع تقل بفارق كبير عن الحدود المقررة للطلاب المصريين يثير تساؤلات حول مدى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل محدودية المقاعد المتاحة بالكليات الحيوية، رغم حصول العديد من الطلاب المصريين على درجات مرتفعة.

وأكدت النائبة جيلان أحمد تفهمها لأهمية جذب الطلاب الوافدين وتعزيز مكانة الجامعات المصرية دوليًا، إلى جانب دعم الاستثمارات في قطاع التعليم، مشددة على أن هذه الأهداف لا ينبغي أن تنتقص من حق الطالب المصري في الحصول على فرصة عادلة للالتحاق بالتعليم الجامعي داخل وطنه.

وطالبت عضو مجلس النواب بإعادة النظر في ضوابط القبول، من خلال توحيد الحد الأدنى للمجموع وفق معايير أكاديمية عادلة، وإعادة توزيع النسب المخصصة للطلاب الوافدين في الكليات ذات الكثافة المرتفعة، بما يضمن أولوية إتاحة المقاعد للطلاب المصريين.

كما دعت إلى التوسع في البرامج التعليمية المستقلة بالجامعات الأهلية والخاصة لاستيعاب الطلاب الوافدين، دون التأثير على المقاعد المقررة للطلاب المصريين في النظام المجاني أو المباشر بالجامعات الحكومية.