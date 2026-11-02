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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب طعنًا على يد آخر أمام منزله بغرب الإسكندرية

المجنى عليه
المجنى عليه
أحمد بسيوني

شهدت منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب يُدعى إسلام سعيد مصرعه إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض على يد شخص آخر، أصابه بعدة طعنات نافذة أمام منزله، فيما أُصيبت والدته خلال محاولتها إنقاذه، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بوقوع اعتداء على شاب باستخدام سلاح أبيض، وإصابته بجروح بالغة، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبالفحص والتحريات الأولية، تبين أن المجني عليه كان بالقرب من منزله، عندما استدعاه المتهم للخروج والتحدث معه، إلا أن الأمر تطور إلى اعتداء مفاجئ، أخرج خلاله المتهم سلاحًا أبيض وسدد للمجني عليه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، من بينها الجانب والذراع.

وحاول الأهالي التدخل لفض الاعتداء وإنقاذ الشاب، فيما أصيبت والدته أثناء محاولتها الدفاع عنه وإبعاد المتهم، بعدما استخدمت عكازًا للتصدي له، قبل أن يتجمع عدد من المواطنين لمحاولة السيطرة على المعتدي وانتزاع السلاح من يده.

ونُقل المجني عليه إلى عدد من المستشفيات في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن خطورة الإصابات التي لحقت به حالت دون ذلك، ليفارق الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، متأثرًا بالطعنات التي تعرض لها.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 256 لسنة 2026 بقسم شرطة الدخيلة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المجنى عليه غرب الإسكندرية طعنا مصرع الدخيلة

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