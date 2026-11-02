مؤشر بورصة قطر يغلق مرتفعا 15.24 نقطة

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أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا 15.24 نقطة، بما يعادل 0.16%، ليصل إلى مستوى 9590.72 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 395 مليونا و277 ألفا و268 سهما، بقيمة مليار و32 مليونا و247 ألفا و676.938 ريال، عبر تنفيذ 70532 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 581 مليارا و220 مليونا و494 ألفا و496.586 ريال، مقابل 579 مليارا و925 مليونا و578 ألفا و400.300 ريال، في الجلسة السابقة.