مقتل 18 شخصاً في قصف روسي استهدف مركزاً للمساعدات الإنسانية بأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 18 شخصاً وإصابة آخرين، جراء قصف روسي استهدف مركزاً لتوزيع المساعدات الإنسانية في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف استهدف مدرسة كانت تُستخدم لتوزيع المساعدات على السكان، مشيراً إلى أن الضربة تسببت في سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وأضاف أن المنطقة شهدت هجمات متتالية، طالت مواقع لجأ إليها السكان، في وقت كانوا يتلقون فيه المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.

واتهم زيلينسكي القوات الروسية بتعمد استهداف المدنيين، معتبراً أن الهجوم يعكس استمرار التصعيد العسكري، رغم الدعوات الدولية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية.

وبحسب وكالة «رويترز»، أعلن زيلينسكي أن الهجوم أسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة خمسة آخرين، فيما أفادت وكالة «أسوشيتد برس» لاحقاً بارتفاع الحصيلة إلى 24 قتيلاً، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.



