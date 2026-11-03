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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق في اتهام طالب بكلية سياحة وفنادق بالتحـ.رش بزميلته بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة التحقيق في اتهام طالب بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي، بعدما تقدمت الطالبة ببلاغ اتهمته فيه بالتعرض لها لفظيًا وجسديًا، وطلبت جهات التحقيق سماع أقوال الطرفين وشهود الواقعة واستدعاء مسؤولي الأمن الإداري بالجامعة.

بلاغ طالبة تتهم زميلها بالتحرش داخل الجامعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، تدرس بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر، اتهمت خلاله زميلًا لها يبلغ من العمر 19 عامًا بالتحرش بها داخل الحرم الجامعي.

وأفادت الطالبة في بلاغها بتعرضها لمضايقات وتجاوزات لفظية وجسدية من جانب الطالب، أثناء وجودهما داخل الجامعة، الأمر الذي دفعها إلى التوجه للأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

النيابة تستمع لأقوال الطرفين

وعقب تحرير المحضر، أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت الاستماع إلى أقوال الطالبة والطالب المشكو في حقه، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد حقيقة الاتهامات المتبادلة.

كما طلبت النيابة استدعاء شهود الواقعة ومسؤولي الأمن الإداري بالجامعة، وسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

الجيزة التحرش النيابة العامة جامعة 6 أكتوبر

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