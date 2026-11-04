«اسأل.. وأبو شقة يجيب».. بهاء أبو شقة يطل على الجمهور ببرنامج توعوي لتعزيز الوعي القانوني

«اسأل.. وأبو شقة يجيب».. تجربة إعلامية يظهر فيها المستشار بهاء الدين أبو شقة، تبسيط المفاهيم القانونية وتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، من خلال الإجابة المباشرة عن تساؤلاتهم ومشكلاتهم التي تواجههم في حياتهم اليومية، وتحاوره الإعلامية ريهام المهدي.

وتقوم فكرة البرنامج على استقبال أسئلة الجمهور ومشكلاتهم بشكل مباشر، من خلال التواصل مع إدارة البرنامج، ليقوم المستشار بهاء الدين أبو شقة بمناقشتها والإجابة عنها بصورة تفصيلية، مستعرضًا النصوص والأحكام القانونية المنظمة لكل حالة، ومصححًا المفاهيم المغلوطة والشائعة، مع توضيح المسارات القانونية السليمة والحلول التي يتعين اتباعها، بما يضع المشاهد أمام رؤية قانونية واضحة تساعده على فهم حقوقه وواجباته والتعامل الصحيح مع المواقف المختلفة.

ويأتي البرنامج في إطار توجه يستهدف تقريب المعرفة القانونية من المواطن العادي، والخروج بها من نطاق المصطلحات والنصوص المتخصصة إلى مساحة أكثر بساطة ووضوحًا، من خلال الاستعانة بخبرة قانونية وقضائية ممتدة، والإجابة عن قضايا واقعية يطرحها الجمهور، بما يجعل المواطن طرفًا أساسيًا في تحديد موضوعات الحلقات وأولوياتها.

ويُعد المستشار بهاء الدين أبو شقة أحد الأسماء البارزة في ساحة القانون والسياسة المصرية؛ فهو محامٍ بالنقض وفقيه دستوري، وُلد بمحافظة أسيوط عام 1938، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1959، وبدأ مسيرته المهنية بالعمل في النيابة العامة، ثم تولى رئاسة إحدى المحاكم، قبل أن يستقيل عام 1975 ويتفرغ لممارسة المحاماة، التي شهدت مسيرته خلالها توليه الدفاع في عدد من القضايا الشهيرة التي حظيت باهتمام واسع في تاريخ القضاء المصري.

وامتد حضور أبو شقة إلى المجال السياسي والتشريعي، حيث تولى رئاسة حزب الوفد الجديد في مارس 2018، كما شغل منصب الوكيل الأول لمجلس الشيوخ المصري في أكتوبر 2020، إلى جانب رئاسته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعد تعيينه عضوًا بالمجلس عام 2015، ليجمع بين الخبرة القانونية والعمل البرلماني والسياسي.

وعلى مستوى مسيرته المهنية، ارتبط اسم أبو شقة بعدد من القضايا الجنائية الشهيرة، من بينها قضية فتاة العتبة، وقضية اللحوم الفاسدة عام 1966، وغيرها من القضايا التي استعرض جانبًا من تفاصيلها في كتابه الشهير «أغرب القضايا».