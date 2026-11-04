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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توطين صناعة السيارات فرصة لتوفير آلاف فرص العمل| خاص

صناعة السيارات
صناعة السيارات
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تمثل فرصة مهمة لربط التنمية الصناعية بتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وفتح مسارات جديدة أمام العمالة المصرية لاكتساب مهارات تكنولوجية ومهنية تتماشى مع متطلبات الصناعات الحديثة، مشيرة إلى أن نجاح هذا التوجه لا يتوقف عند إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة لتأهيل الإنسان المصري باعتباره العنصر الأساسي في عملية التصنيع.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية وتوطين صناعة البطاريات والمحركات والمكونات الإلكترونية يتطلب تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وربط المناهج باحتياجات المصانع الفعلية، مع التوسع في المدارس التكنولوجية والتدريب التطبيقي بالتعاون مع الشركات العالمية، بما يضمن إعداد فنيين ومهندسين قادرين على التعامل مع تقنيات التصنيع المتطورة، ويمنح الشباب فرصًا حقيقية للاندماج في سوق العمل.

ثمار توطين صناعة السيارات إلى المشروعات الصغيرة

وأضافت عضو مجلس النواب أن من المهم أن تمتد ثمار توطين صناعة السيارات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح المجال أمامها لتصنيع المكونات وقطع الغيار وتقديم الخدمات الصناعية، بما يخلق شبكة واسعة من فرص العمل والاستثمار داخل المحافظات، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وشددت على أن نجاح هذه الاستراتيجية يجب أن يقاس بقدرتها على زيادة فرص التشغيل، ورفع كفاءة العمالة، وتحسين جودة المنتج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية يشعر بها المواطن في حياته الاقتصادية.

صناعة السيارات مجلس النواب المشروعات الصغيرة

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