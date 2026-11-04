عضو مجلس النواب: نتائج الانتخابات تمثل صفعة سياسية قوية لترامب

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يمثل انقلابًا حقيقيًا في المشهد السياسي داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تداعيات النتائج لن تقتصر على الداخل الأمريكي، بل ستمتد آثارها إلى غالبية عواصم العالم.

فوز الديمقراطيين انقلاب في المشهد السياسي الأمريكي

وأوضح حسين، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد» على فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أن نتائج الانتخابات قوبلت بارتياح في عدد كبير من دول العالم، من بينها إسرائيل والأرجنتين، وربما بعض المناطق العربية، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز خلال الفترة الماضية العديد من القواعد والأعراف السياسية، وهو ما انعكس على صورة إدارته ومواقفه أمام الرأي العام العالمي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ترامب تلقى صفعة سياسية قوية، بعدما عاش حالة من الثقة المفرطة، وصلت إلى حد الاعتقاد بأن شعبيته وقوته السياسية كفيلتان بضمان فوز مرشحي الحزب الجمهوري، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي تحول من عنصر دعم لمرشحي حزبه إلى عبء انتخابي عليهم.

وأضاف أن الحزب الجمهوري خضع بصورة كبيرة لهيمنة ترامب، حتى جرى تفكيك العديد من مبادئه وتوجهاته التقليدية لصالح أجندة الرئيس الأمريكي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل الحزب وقدرته على استعادة هويته السياسية.

ولفت إلى أن أحد أبرز التداعيات المحتملة لهذه الهزيمة يتمثل في اتجاه الحزب الجمهوري إلى إعادة بناء نفسه واستعادة استقلالية قراره السياسي بعيدًا عن هيمنة ترامب، خاصة في ظل الخسائر التي تعرض لها مرشحوه خلال الانتخابات.

واختتم عماد الدين حسين تصريحاته بالإشارة إلى أن حجم التراجع الذي تعرض له الجمهوريون قد يجعل هذه النتائج واحدة من المحطات الانتخابية التاريخية في الولايات المتحدة، لما تحمله من مؤشرات على تغير المزاج السياسي الأمريكي وإعادة رسم موازين القوى داخل البلاد.