أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح منظومات الدفاع الجوي في إسقاط 496 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة.

وفي وقت سابق ، استهدف الجيش الروسي سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات مزدوجة الاستخدام لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات المسلحة الروسية تواصل شن ضربات باستخدام طائرات مسيرة ضد سفن بحرية تستخدم لنقل شحنات ذات أغراض عسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية.



ولفتت إلى أنه نتيجة للضربات تم استهداف سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا في ميناء أوديسا.

ومنذ منتصف يوليو الماضي، يستهدف الجيش الروسي، يوميًا، أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات نظام كييف.