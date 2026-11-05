طريقة عمل الكشري في البيت بمذاق لا يقاوم

الكشري من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها فيمكنك تقديمها في البيت بأكثر من نكهة مثل الكشري الأصفر أو الكشري بالكبدة.

مقادير كشري الحلة الواحدة



● أرز

● عدس بجبة

● مكرونة مرمرية

● مكرونة سباجيتي

● حمص مسلوق

● بصل محمر

● بصل مفروم

● عصير طماطم

● صلصة طماطم

● زيت

● شطة ناعمة

● كمون ناعم

● خل

● ثوم

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير كشري الحلة الواحدة



يشوح البصل المفروم في زيت تحمير البصل المقرمش

يضاف العدس والعدس بجبة والمكرونة والأرز ويقلب كل الخليط

يضاف الحمص المسلوق

يضاف الكمون والملح والفلفل حسب الرغبة

يضاف الماء الساخن ويقلب كل الخليط على النار حتى الغليان

توطى النار ويغطى الخليط ويترك على النار حتى النضج

للصلصة:

يشوح البصل والثوم في زيت تحمير البصل المقرمش

يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم ويقلب كل الخليط

يضاف الملح والفلفل والشطة حسب الرغبة

يقلب كل الخليط ويترك على النار يتسبك

للدقة:

يخلط الثوم والخل والملح والكمون والماء والقليل من الزيت

يغرف خليط الكشرى ويقدم مع الصلصة والدقة.

مقادير كشري بالكبدة



● كبدة شرائح

● أرز

● مكرونة مرمرية

● مكرونة سباجيتي

● شعرية

● عدس بجبة منقوع

● حمص الشام مسلوق

● عصير طماطم

● شطة ناعمة

● كمون ناعم

● عصير ليمون

● خل

● ثوم

● بصل

● فلفل حار

● ملح

● فلفل أسود

● بصل محمر

طريقة تحضير كشري بالكبدة



يشوح العدس والأرز في الزيت في إناء على النار مع البصل المحمر

يضاف الحمص والماء ويقلب الخليط ثم توطى النار عند الغليان ويغطى الخليط حتى النضج

يمكن أن تشوح الشعرية في الزيت وتضاف لخليط العدس

تسلق المكرونة في الماء في إناء على النار

للصلصة:

يشوح البصل المفروم في الزيت فى اناء على النار

يضاف الثوم المفروم ثم عصير الطماطم ويقلب كل الخليط

يضاف الملح والفلفل والشطة حسب الرغبة

يترك الخليط على النار يتسبك

للدقة:

يخلط الثوم والكمون والشطة والملح والخل والماء

للكبدة:

تتبل الكبدة بالملح والثوم وعصير الليمون والكمون والخل

يشوح الخليط فى الزيت فى إناء على النار

التقديم:

يغرف خليط الأرز والعدس مع المكرونة المسلوقة

يضاف على الوجه خليط الصلصة والكبدة والبصل المحمر والحمص المسلوق حسب الرغبة

يمكن أن يقدم خليط الكبدة مع الخبز الفينو

مقادير كشري أصفر



● عدس أصفر

● أرز مصري

● كمون

● بصل مبشور

● ثوم مفروم

● مكعب مرقة

● ملح وفلفل أسود

● سمن

● شطة

● بيض مسلوق

● كاري

للصوص:

● طماطم مفروم

● ثوم مفروم

● خل

● فلفل أخضر

● زبادي



طريقة تحضير كشري أصفر



في وعاء يشوح البصل مع السمن ثم يضاف مكعب المرقة والملح والفلفل الأسود والكمون والشطة

ثم يضاف الثوم المفروم والأرز والعدس ثم الماء وبتلاك حتي النضج

يحمر البيض المسلوق في السمن مع الكاري ويقدم مع الكشري

للصوص يشوح الثوم مع السمن ثم تضاف الطماطم مع الفلفل الأخضر ثم الخل وصلصة طماطم وماء

ويخلط الزبادي مع الثوم وزيت الزيتون وملح وفلفل أسود ويقدم بجانب الكشري

ويحمر البيض مع السمن والزيت والملح والفلفل الأسود والكاري والكمون