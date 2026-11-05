هدايا فرعونية تخطف الأنظار في الصين.. ماجدة حنا تواصل الترويج السياحي للبحر الأحمر بمدن طريق الحرير

واصلت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، مشاركتها في المؤتمر الدولي للوكلاء السياحيين لعام 2026 بالصين، على رأس وفد المحافظة، من خلال جولات سياحية وثقافية بمدينة جيوجيانغ، وزيارة مدينة جينغدتشن الشهيرة بصناعة الخزف والسيراميك، في إطار جهود الترويج للمقومات السياحية للمحافظة وتعزيز التعاون المصري الصيني.

وضم الوفد هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، وشهد اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر، الأربعاء 4 نوفمبر، برنامجًا من الزيارات استهدف التعرف على أبرز المعالم الطبيعية والثقافية والتاريخية بالمدن الصينية المشاركة في التحالف السياحي الدولي لمدن طريق الحرير.

جينغدتشن.. جولة في تاريخ صناعة الخزف الصيني

وشملت الجولة زيارة مدينة جينغدتشن، إحدى أبرز المدن الصينية في صناعة الخزف والسيراميك، حيث تعرف الوفد على تاريخ هذه الصناعة العريقة ومراحل تطورها، وبحث فرص تبادل الخبرات في الصناعات الحرفية والتراثية، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون الثقافي والسياحي بين مدن البحر الأحمر والمدن الأعضاء بالتحالف.

هدايا فرعونية تعرّف المشاركين بالحضارة المصرية

وفي لفتة للتعريف بالهوية المصرية، قدم وفد محافظة البحر الأحمر هدايا تذكارية تحمل طابعًا فرعونيًا ولمسات فنية وتراثية، حظيت باهتمام وإعجاب المشاركين، وعكست ما تتمتع به مصر من إرث حضاري وتنوع ثقافي وسياحي.

فتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون الدولي

وتأتي مشاركة الوفد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب السياحية المختلفة، وتوسيع نطاق الترويج للمحافظة، وفتح قنوات تواصل مع أسواق سياحية جديدة، بما يدعم مكانة مدن البحر الأحمر على خريطة السياحة العالمية.

وتُقام المشاركة بناءً على دعوة رسمية من وزارة الثقافة والسياحة الصينية، وتستهدف دعم العلاقات المصرية الصينية، وتبادل الخبرات وبناء شراكات دولية تسهم في تنشيط الحركة السياحية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدن الأعضاء في تحالف مدن طريق الحرير السياحية.