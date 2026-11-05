قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هدايا فرعونية تخطف الأنظار في الصين.. ماجدة حنا تواصل الترويج السياحي للبحر الأحمر بمدن طريق الحرير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

واصلت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، مشاركتها في المؤتمر الدولي للوكلاء السياحيين لعام 2026 بالصين، على رأس وفد المحافظة، من خلال جولات سياحية وثقافية بمدينة جيوجيانغ، وزيارة مدينة جينغدتشن الشهيرة بصناعة الخزف والسيراميك، في إطار جهود الترويج للمقومات السياحية للمحافظة وتعزيز التعاون المصري الصيني.

وضم الوفد هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، وشهد اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر، الأربعاء 4 نوفمبر، برنامجًا من الزيارات استهدف التعرف على أبرز المعالم الطبيعية والثقافية والتاريخية بالمدن الصينية المشاركة في التحالف السياحي الدولي لمدن طريق الحرير.

جينغدتشن.. جولة في تاريخ صناعة الخزف الصيني

وشملت الجولة زيارة مدينة جينغدتشن، إحدى أبرز المدن الصينية في صناعة الخزف والسيراميك، حيث تعرف الوفد على تاريخ هذه الصناعة العريقة ومراحل تطورها، وبحث فرص تبادل الخبرات في الصناعات الحرفية والتراثية، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون الثقافي والسياحي بين مدن البحر الأحمر والمدن الأعضاء بالتحالف.

هدايا فرعونية تعرّف المشاركين بالحضارة المصرية

وفي لفتة للتعريف بالهوية المصرية، قدم وفد محافظة البحر الأحمر هدايا تذكارية تحمل طابعًا فرعونيًا ولمسات فنية وتراثية، حظيت باهتمام وإعجاب المشاركين، وعكست ما تتمتع به مصر من إرث حضاري وتنوع ثقافي وسياحي.

فتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون الدولي

وتأتي مشاركة الوفد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب السياحية المختلفة، وتوسيع نطاق الترويج للمحافظة، وفتح قنوات تواصل مع أسواق سياحية جديدة، بما يدعم مكانة مدن البحر الأحمر على خريطة السياحة العالمية.

وتُقام المشاركة بناءً على دعوة رسمية من وزارة الثقافة والسياحة الصينية، وتستهدف دعم العلاقات المصرية الصينية، وتبادل الخبرات وبناء شراكات دولية تسهم في تنشيط الحركة السياحية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدن الأعضاء في تحالف مدن طريق الحرير السياحية.

الغردقة البحرالاحمر محافظ البحر الأحمر مقومات السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد