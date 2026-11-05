وزير كندي: مكاسب "الديمقراطيين" في انتخابات التجديد النصفي لن تغير تركيزنا في المحادثات التجارية

قال دومينيك لوبلان، الوزير الكندي المسئول عن التجارة مع الولايات المتحدة، إن المكاسب التي حققها "الديمقراطيون" في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لن تغير تركيز بلاده أو نهجها في المحادثات التجارية مع الإدارة الأمريكية.

وأضاف لوبلان - للصحفيين أثناء توجهه لحضور اجتماع كتلة برلمانية اليوم /الخميس/ - "نهنئ من فازوا في الانتخابات، لكن محور تركيزنا لم يتغير". وفق صحيفة "ذا ناشونال بوست" الكندية.

ورأى لوبلان أن تفسير نتائج الانتخابات الأمريكية ليس من شأن الكنديين.. وقال: «مهمتنا هي التركيز على ما يمكننا التحكم فيه، وهو العمل مع الأشخاص الذين انتخبهم الأمريكيون. وفيما يتعلق بمحادثاتنا التجارية، فهي تُجرى على مستوى السلطة التنفيذية الأمريكية، مع وزراء في إدارة الرئيس ترامب، وهم لا يزالون في مناصبهم حتى اليوم».

ولدى سؤاله عما إذا كانت سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس تمنح كندا موقف أكثر نفوذاً للتوصل إلى اتفاق أفضل، أجاب لوبلان قائلاً: «سنرى».

وانسحبت كندا من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة - أواخر أغسطس - بعد انهيار المحادثات، في حين هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السيارات وقطع غيار السيارات الكندية بدءاً من شهر يناير.