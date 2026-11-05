السعودية تسجل 1275 شركة أجنبية برؤوس أموال تتجاوز 2.75 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي

سجلت المملكة العربية السعودية 1,275 شركة أجنبية جديدة خلال أكتوبر 2026، برؤوس أموال مصرّح بها بلغت 10.3 مليار ريال، بما يعادل نحو 2.75 مليار دولار، وفق بيانات اتحاد الغرف السعودية، في مؤشر على جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين وتنوع الفرص التي تستقطبهم.

وتعود الشركات الجديدة لمستثمرين من 45 دولة، بمتوسط يقارب 56 شركة خلال يوم العمل.

ويبرز تنوع بلدان المستثمرين حضور السوق السعودية ضمن خيارات تأسيس الأعمال لدى مستثمرين من أسواق متعددة.

وتصدّر قطاعا الصناعة والتشييد الأنشطة المستقطبة للشركات الأجنبية الجديدة، مستحوذين معًا على 57% من إجمالي عدد التسجيلات خلال الشهر، بما يسلّط الضوء على دور القطاعين في استقطاب الأعمال الأجنبية.

وجاءت الصناعة التحويلية بحصة 35%، والتشييد والبناء 22%، تليهما تقنية المعلومات والاتصالات 10%، والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة 7% لكل منهما، والنقل 4%.

وقال سلطان المسلم الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، إن هذه الأرقام تأتي نتاجًا للإصلاحات المستمرة خلال السنوات العشر الماضية، وتتماشى مع أولويات رؤية السعودية 2030، خصوصًا في الصناعات التحويلية والتشييد والبناء، لما للقطاعين من أثر ممتد في سلاسل الإمداد والتوريد.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تثمر هذه التسجيلات في تشغيل رؤوس الأموال خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن اهتمام المستثمرين يمتد إلى مناطق خارج المدن الرئيسية، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية في المملكة، مؤكدًا حرص الاتحاد على ربط المستثمر الأجنبي بالشريك السعودي المناسب، بالتكامل مع جهود الجهات الحكومية لتيسير الأعمال.

وتضع حصيلة أكتوبر حجم تأسيس الأعمال الأجنبية وتنوع مصادرها في واجهة المشهد الاستثماري السعودي؛ إذ تجمع بين عدد الشركات الجديدة، واتساع بلدان المستثمرين، ورؤوس أموال مصرّح بها تتجاوز عشرة مليارات ريال في شهر واحد.