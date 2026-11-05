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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصير رضا سليم يقترب من الحسم.. والأهلي ينتظر رحيله لإخلاء مكان بالقائمة

رضا سليم
رضا سليم
نورهان عادل

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر برنامج «ملعب أون»، عن آخر تطورات موقف المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وحقيقة استبعاده من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

وأكدت ريهام حمدي أن رضا سليم أصبح يعلم أنه خارج حسابات النادي الأهلي، موضحة أنه يواصل الانتظام في التدريبات بشكل طبيعي، ويحضر إلى النادي ويشارك في التدريبات ويدخل صالة الجيم بشكل معتاد.

وأوضحت أن استبعاد اللاعب لا يتعلق بافتعال أزمات داخل الفريق أو وجود مشكلات مع زملائه، وإنما يرجع بالأساس إلى موقفه من الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرة إلى أنه لا يبذل أقصى جهده في التدريبات، بعدما أدرك أنه لم يعد ضمن حسابات النادي.

وقالت إن رضا سليم لا يثير أي مشكلات داخل الفريق، بل يتمتع بعلاقة جيدة مع زملائه، ويحرص على المزاح والضحك معهم، مشبهة دوره الحالي داخل غرفة الملابس بما كان يقدمه سعد سمير سابقًا من أجواء مرحة.

وأضافت أن اللاعب يؤكد دائمًا لمن يسأله عن موقفه مع الأهلي أن النادي داخل قلبه، وأنه يحبه ويعتبره أعظم نادٍ في العالم، رغم الغموض المحيط بمستقبله مع الفريق.

عرض مغربي يلاحق رضا سليم

واختتمت ريهام حمدي تصريحاتها بالإشارة إلى استمرار الاهتمام المغربي بضم رضا سليم، مؤكدة أن العرض الذي تلقاه اللاعب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية لا يزال قائمًا حتى الآن، ما يعزز احتمالية رحيله عن الأهلي في يناير المقبل.

ريهام حمدي رضا سليم الأهلي

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