كان بيأمنا وبنصلي.. إسلام إبراهيم يوجه رسالة دعم لـ أشرف زكي

دعم الفنان إسلام إبراهيم، في منشور عبر موقع “فيسبوك”، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وقال إسلام إبراهيم: “أنا دخلت بيت دكتور أشرف كأخ وأب مش بس نقيب لأن بيته وقلبه مفتوحين لكل الناس ولكل حد بيحتاجله، كلت معاه عيش وملح ووقت الصلاة كان بيأمنا وبنصلي زي أي بيت مصري طيب. إنسان محترم وطيب وخلوق ومربي ولاده أحسن تربية ده على المستوى الإنساني”.

وأضاف: “على المستوى المهني بقى وخلال مشواري اتعرضت لظلم كبير مع أطراف أقوى مني بكتير بس لما كان بيعرف إن الحق معايا كان بيبقى الضهر والسند لغاية ما يجيبلي حقي أو على الأقل يحل المشكلة”.

وتابع: «تجربة مرضي خلتني فرحت وحسيت بالأمان لما عرفت إني لما أكبر أو أتعب وملاقيش حد جنبي ألاقي مكان يحافظ عليا ويرعاني زي دار رعاية كبار الفنانين والتاريخ يشهد قد إيه الفنانين كانوا محتاجين لده".

واستكمل: “دكتور أشرف مبيسيبش حد في الفرح والحزن والمرض تقريبا مبينامش، وده جه على صحته وراحته وعرضه للخطر أكتر من مرة وبردو مبيهموش”.

واختتم إسلام إبراهيم منشوره قائلا: «أما عن دور الثقافي والفني واللي يهم عموم الناس مش بس الفنانين مهرجانات المسرح تشهد ومهرجان الدرما ورعاية للشباب الجديد الموهوب اللي بيعتبرهم ولاده واللي عشانهم بردوا عمل مسلسل (تياترو)، بس السوشيال ميديا عندها القدرة تقلب أي حقيقة في الدنيا لعكسه، بس معلش ده قدرنا العمل الخدمي ده قدرة وملكة وطاقة مش موجودة عند معظم البشر. دكتور أشرف ذكي نقيبي وأفتخر».