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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلمي عبد الباقي يتهم مصطفى كامل بتشويه صورته أمام أسرته والجمهور

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

كشف الفنان حلمي عبد الباقي تفاصيل جديدة بشأن أزمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية متحدثاً عن المنشورات التي تناولت اتهامه بوجود مخالفات مالية وإدارية، ومؤكدًا أن ما حدث أثر على صورته أمام المحيطين به، وهو ما دفعه إلى الخروج للحديث عن الأزمة وتوضيح موقفه.

وقال «عبد الباقي» في تصريحات اعلامية، إنه يتمنى أن تكون رسالته قد وصلت إلى جميع الأشخاص الذين يتابعون الأزمة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالامتنان لقدرته على الحديث عن موقفه أمام أبنائه وأسرته والجمهور، مؤكدًا أهمية توضيح الحقيقة والدفاع عن اسمه.



ماذا قال حلمي عبد الباقي عن مصطفى كامل؟



وتطرق عبد الباقي إلى ما وصفه بتشويه صورته من خلال منشورات تحدثت عن وجود مخالفات مالية وإدارية، موضحًا أن الأمر لم يكن مجرد محاولة عابرة، وإنما تمثل في منشورات متعددة تناولت هذه الاتهامات وتداولتها أمام الجمهور، وهو ما دفعه إلى الرد على ما نشر بشأنه.



هل اتهم حلمي عبد الباقي مصطفى كامل بتشويه صورته؟



وبشأن ما إذا كان مصطفى كامل قد حاول تشويه صورته أمام الجمهور، رد مؤكدًا أن الأمر تجاوز حدود المحاولة من وجهة نظره، مستشهدًا بالمنشورات التي تحدثت عن مخالفات مالية وإدارية ونسبتها إليه.

وأضاف : أن هذه المنشورات كانت كثيرة وتضمنت اتهامات تتعلق بالمخالفات المالية والإدارية، مشددًا على أن ما حدث لم يكن مجرد حديث عابر، بل منشورات متكررة تناولت اسمه وأثارت تساؤلات بشأن موقفه.
 


ما تفاصيل أزمة حلمي عبد الباقي مع نقابة المهن الموسيقية؟



وتعود أزمة الفنان حلمي عبد الباقي مع نقابة المهن الموسيقية إلى قرار مجلس التأديب بشطبه على خلفية اتهامه بمخالفات مالية وإدارية تتعلق بمشروع العلاج وبعض الإعفاءات من الرسوم، وهو القرار الذي رفضه «عبد الباقي» ودافع عن موقفه مؤكدًا تمسكه بحقه في الرد على الاتهامات وتوضيح حقيقة ما حدث.

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