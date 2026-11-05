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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف الحملات الرقابية على محال ومصانع بيع وتخزين المواد الغذائية

محافظ الإسكندرية.. تكثيف الحملات الرقابية على محال ومصانع بيع وتخزين المواد الغذائية
محافظ الإسكندرية.. تكثيف الحملات الرقابية على محال ومصانع بيع وتخزين المواد الغذائية
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أيمن عطية الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية علي محال ومصانع بيع وتخزين وتصنيع المواد الغذائية ، لمتابعة توافر تراخيص مزاولة النشاط والتأكد من سلامة المعروضات المقدمة للمواطنين وتوافر الاشتراطات والضوابط القانونية.

وفي هذا الإطار، قام حي ثان المنتزة بالتعاون مع إدارة تموين المنتزة بحملة مكبرة شملت المنشآت بعدة شوارع بالحي وأسفرت عن إعدام 22 كجم مواد غذائية متنوعة و 32 لترا زيوت طعام منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الأدمي و غلق 4 منشآت مخالفة و تحرير 17 محضرا وتوجيه 8 إنذارات والتي تنوعت المخالفات ما بين " عدم استصدار التراخيص اللازمة و عدم الإعلان عن الاسعار وإعطاء فواتير شراء وعدم وجود شهادات صحية ومخالفة قانوني العمل والبيئة " .

كما تم خلال الحملة التحفظ علي 78 حالة إشغال طريق و منع تجاوزات المحال و الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام ، والحفاظ على الانضباط و انسيابية الحركة المرورية.

وفي سياق اخر ، قام حي اول العامرية بإزالة متغير مكاني بدون ترخيص عبارة عن جمالون علي مساحة 110 م بنجع هواره بالحي ، استجابة لتعليمات محافظ الاسكندرية ، بالتصدي لاعمال البناء المخالف وفرض سيادة القانون ، وفك شدة خشبية مخالفة لبناء سقف لشقة بنجع العرجي بمساحة 80 م .

ووجه حي ثان المنتزة ، حملة لإزالة أعمال مخالفة بمنطقة طوسون عبارة عن شدة خشبية لاعمدة خرسانية و تم فك الشدة ، وإحالة المخالفة الي الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ورصد حي وسط، اعمال بناء علي ارض زراعية بمنطقة ابيس الثامنة بدائرة الحي على مساحة 200 م وتم ازالتها علي الفور .

محافظ الإسكندرية أيمن عطية الأجهزة التنفيذية تكثيف الحملات الرقابية تصنيع المواد الغذائية

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