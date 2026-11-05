بعد الفوز في انتخابات التجديد النصفي .. ترامب يهدد الديمقراطيين بتدمير حزبهم

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين من أن المضي قدماً في إجراءات عزله سيؤدي إلى "تدمير" حزبهم.

وبحسب صحيفة “ ذي تليجراف ” فقد قلل الرئيس الأمريكي من شأن المخاوف المتعلقة باحتمالية تعرضه لإجراءات عزل للمرة الثالثة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "تشهد حالياً نجاحاً يفوق أي وقت مضى في تاريخها".

وكان ترامب قد فقد السيطرة على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في هزيمة تاريخية تهدد بعرقلة مسيرة رئاسته.

ويفتح هذا الوضع الباب أمام احتمال شروع الديمقراطيين في إجراءات العزل، إلى جانب إطلاق سلسلة من التحقيقات التي قد تشمل كل شيء، بدءاً من المعاملات التجارية للإدارة الأمريكية وصولاً إلى عمليات الإقصاء داخل وزارة الدفاع (البنتاجون).

يُذكر أن ترامب هو ثالث رئيس أمريكي يواجه إجراءات العزل مرتين. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يشعر بالقلق من احتمال تعرضه للعزل للمرة الثالثة، قال: "لا أشعر بأي قلق على الإطلاق. أعتقد أن قيامهم بذلك سيؤدي إلى تدمير الحزب الديمقراطي".

وأضاف ترامب: "لماذا يسعون للعزل دون أي سبب؟ هل لأننا نملك بلداً ناجحاً؟ إن بلادنا اليوم أكثر نجاحاً مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وحتى الآن، تمكن الديمقراطيون من الفوز بسبعة مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ، ليصل إجمالي مقاعدهم إلى 54 مقعداً، وهو عدد يتجاوز بكثير الـ 51 مقعداً المطلوبة للسيطرة على المجلس.

أما في ولايتي ألاسكا وميسيسيبي، فلم تُعلن النتائج بعد، حيث لا تزال المنافسة متقاربة للغاية بحيث يصعب تحديد الفائز.

وفي مجلس النواب، حصد الديمقراطيون 25 مقعداً إضافياً ليصل رصيدهم إلى 240 مقعداً، متجاوزين بذلك بسهولة عتبة الـ 218 مقعداً اللازمة لتحقيق الأغلبية.

وأظهرت منصة “كالشي” للتنبؤات أن احتمالات عزل السيد ترامب ارتفعت بمقدار 6.6 نقطة مئوية في أعقاب الهزيمة القاسية التي مني بها في انتخابات التجديد النصفي، لتصل بذلك إلى 76.6 في المئة.