"ميرسك" الدنماركية ترفع توقعات أرباح 2026 للمرة الثالثة مع استمرار ارتفاع أسعار الشحن

رفعت مجموعة "ميرسك" الدنماركية للشحن توقعاتها لأرباح عام 2026 للمرة الثالثة، مدعومة باستمرار ارتفاع أسعار شحن الحاويات نتيجة ازدحام الموانئ وقوة الطلب الاستهلاكي وزيادة الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة فينسنت كليرك إن التجارة العالمية أظهرت «مرونة ملحوظة» رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاضطرابات في سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الطلب لا يأتي فقط من الإنفاق الاستهلاكي، بل أيضا من الاستثمارات الكبيرة في مجالات الكهرباء والطاقة والتوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما يولد تدفقات متزايدة من الشحنات الصناعية حول العالم.

وتتوقع «ميرسك»، ثاني أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، حاليا تحقيق أرباح أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 14 و14.5 مليار دولار خلال العام الجاري، مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 10.5 و12.5 مليار دولار.

كما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية الأساسية إلى نطاق يتراوح بين 8 و8.5 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بين 4.5 و6.5 مليار دولار.

وخلال الربع الثالث، ارتفعت أرباح «ميرسك» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 75% لتصل إلى 4.7 مليار دولار، لكنها جاءت دون متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 5.04 مليار دولار وفقا لاستطلاع أجرته مجموعة بورصة لندن.