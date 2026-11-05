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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير التعليم الفني ببني سويف يشهد ختام فعاليات الأسبوع الوطني للتوجيه والإرشاد المهني

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

 شهد  محمد سرور، مدير عام التعليم الفني ببني سويف، ختام فعاليات الأسبوع الوطني للتوجيه والإرشاد المهني بمدارس التعليم الفني، والذي نظمته الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، بقاعة نادي المعلمين الرياضي بمدينة بني سويف.


جاء ذلك بحضور  جيهان زكريا، مدير الوحدة الفرعية،  رشا سيد، مسئول الإرشاد والتوجيه المهني، وبمشاركة خمس مدارس ممثلة لمدارس التعليم الفني، وهي: بني سويف الفتية بنات، وبني سويف الزخرفية، والشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت الشرقية، وببا الفنية بنات، وباروط الصناعية بنين.


وشهد الأسبوع، الذي استمرت فعالياته على مدار أسبوع كامل، تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التوعوية والتفاعلية، تضمنت مبادرات متنوعة، وبرامج إذاعية، ومسابقات، وتصميم لوحات إرشادية، إلى جانب تقديم عروض للملف الوظيفي للطلاب، بهدف تعريفهم بمتطلبات سوق العمل، والتوعية بالمسارات المهنية المختلفة، ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وميولهم المهنية، بما يعزز استعدادهم للانتقال من التعليم إلى الحياة العملية.
 

وأكد  محمد سرور، مدير عام التعليم الفني، أن التوجيه والإرشاد المهني يمثل أحد المحاور المهمة لربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية تعريف الطلاب بالفرص والتخصصات المهنية المتاحة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، بما يسهم في تعزيز فرص توظيفهم وتحقيق أهداف التنمية.

بني سويف تعليم بني سويف التعليم الفني ببني سويف

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