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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية تختبر نظاما صاروخيا جديدا للدفاع الجوي

كوريا الشمالية تختبر نظاما صاروخيا جديدا للدفاع الجوي
كوريا الشمالية تختبر نظاما صاروخيا جديدا للدفاع الجوي
أ ش أ

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم /الخميس/، بأن بيونج يانج أجرت تجربة إطلاق نظام صاروخ جديد للدفاع الجوي وصاروخ كروز.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، عن وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، قولها إن "إدارة الصواريخ" في البلاد اختبرت نظاما صاروخيا جديدا للدفاع الجوي، أمس الأربعاء، بينما أطلقت وحدة صواريخ الكروز التابعة للجيش صاروخ كروز استراتيجيا بعيد المدى.

وأوضحت التقارير الشمالية، أن اختبار صاروخ الدفاع الجوي أثبت موثوقية تكنولوجيا التوجيه الخاصة بالنظام، فضلا عن قدراته في تحديد الأهداف وتتبعها.

كما أشارت التقارير إلى أن الصاروخ كروز أصاب بدقة هدفا افتراضيا لمطار، حيث عرضت الصور انفجار أهداف متعددة صُممت على شكل طائرات مقاتلة على أحد المدرجات.

ويعتقد خبراء في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية ربما سعت من خلال هذه الاختبارات إلى إبراز حضورها بالتزامن مع الانتخابات النصفية الأمريكية، لا سيما في ظل إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وسائل إعلام كورية شمالية بيونج يانج إطلاق نظام صاروخ جديد للدفاع الجوي

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