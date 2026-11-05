الغربية.. ندوة توعوية بقرية السملاوية بمركز زفتى للتعريف بالشمول المالي

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أهمية تنظيم الندوات واللقاءات التوعوية التي تستهدف الوصول إلى المواطنين بالقرى، وتعريفهم بالخدمات المالية والمصرفية المتاحة، بما يسهم في تعزيز وعيهم وتيسير حصولهم على الخدمات الرسمية بصورة آمنة، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص والخدمات المتاحة.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الغربية ومنصة «حوار» التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم تنظيم ندوة توعوية بقرية السملاوية بمركز زفتى، للتعريف بمفهوم الشمول المالي وأهدافه، ورفع وعي المواطنين بأهمية التعامل مع المؤسسات المصرفية الرسمية، والتعرف على الخدمات البنكية المتاحة وآليات الاستفادة منها، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

وتناولت الندوة استعراض الخدمات المصرفية، من بينها فتح الحسابات البنكية، والادخار، والبطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية، كما شارك جهاز تنمية المشروعات في ندوة بعنوان «الوعي المالي وآليات دعم ريادة الأعمال»، للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، ومزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وخدمات مكاتب الشباك الواحد لتيسير استخراج التراخيص المؤقتة والنهائية وتوفيق الأوضاع، إلى جانب التعريف بدور المشروع القومي «مشروعك» في دعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر، ومساعدة الأنشطة غير الرسمية على التحول إلى القطاع الرسمي،وشهدت الندوة فتح باب الحوار مع المواطنين، والإجابة عن استفساراتهم بشأن الخدمات المصرفية والرقمية، وآليات الاستفادة من البرامج والتيسيرات المقدمة لأصحاب المشروعات، بما يدعم دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

دعم تبادل الخبرات

وتأتي الندوة في إطار تنفيذ إحدى المبادرات الواردة على منصة «حوار»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الغربية، لتعزيز الشمول المالي بقرية السملاوية، والتي سبق أن كرم محافظ الغربية صاحبها في منتصف أكتوبر الماضي، تقديرًا لفكرته وجهوده في دعم الشمول المالي وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المصرفية والتحول الرقمي.