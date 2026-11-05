تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة الغربية.. استهداف خيام النازحين وهدم المنازل واعتقالات

تتواصل التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية على وقع تصعيد إسرائيلي متزامن في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تزايد الاعتداءات على المدنيين واستهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين، بالتوازي مع عمليات الهدم والاقتحام والاعتقال في عدد من البلدات والمدن الفلسطينية.

ففي قطاع غزة، طالت الهجمات الإسرائيلية خيامًا تؤوي نازحين ومناطق سكنية في دير البلح والزوايدة وجباليا وبيت لاهيا، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، فيما تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في عمليات هدم المنازل والاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون.

وتكشف هذه التطورات عن اتساع نطاق المواجهات الميدانية وتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، في ظل استمرار معاناة الفلسطينيين وتزايد المخاوف بشأن تداعيات التصعيد على مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية.

طائرات مسيرة إسرائيلية تقصف خيمة تؤوي نازحين في المحافظة الوسطى بغزة.. تفاصيل

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قطاع غزة شهد خلال الساعات الماضية تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا جراء القصف الإسرائيلي المدفعي والجوي، واستهداف خيام النازحين والمناطق السكنية في عدد من مناطق القطاع، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين.

وأضاف جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مساء أمس خيمة تؤوي نازحين فلسطينيين في المنطقة الغربية من بلدة الزوايدة بالمحافظة الوسطى، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح أن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت، صباح اليوم، قنابل باتجاه مخيم آخر للنازحين في المنطقة الجنوبية من مدينة دير البلح، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن شمال القطاع شهد استهداف شقة سكنية في منطقة جباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة داخل ما يُعرف بالمنطقة الصفراء نيران رشاشاتها الثقيلة، بالتزامن مع قصف مدفعي باتجاه المناطق المحاذية لها في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث توجد عائلات فلسطينية.

ولفت إلى أن المناطق الغربية المطلة على ساحل البحر المتوسط شهدت أيضًا تحركات مكثفة للزوارق الحربية الإسرائيلية قبالة شواطئ القطاع، أطلقت خلالها نيران رشاشاتها باتجاه المناطق الساحلية، موضحًا أن القصف تركز في المناطق الغربية من مدينة غزة، وكذلك المناطق الغربية من مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى.

تصعيد جديد في الضفة الغربية.. اقتحامات إسرائيلية لبلدات فلسطينية وحملات اعتقال واسعة.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الهدم والاقتحامات والاعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون.

وأضافت السلامين، خلال مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال نفذت صباح اليوم عمليات هدم في بلدة بدّو، شمال غربي القدس المحتلة، أسفرت عن تدمير خمسة منازل فلسطينية، دون إخطار أصحابها مسبقًا بموعد الهدم، ما حال دون تمكنهم من إخلاء الأثاث والمقتنيات من داخل منازلهم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا منطقة فروش بيت دجن، وشرعت في هدم أحد المنازل، بالتزامن مع تنفيذ حملات اعتقال واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أن قوات خاصة إسرائيلية سبقت اقتحام مدينة البيرة، قبل أن تتبعها قوات الاحتلال، كما شهدت مدينة نابلس اقتحامات صباح اليوم، شملت شارع رفيديا وعددًا من الأحياء الأخرى، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين حتى وقت إعداد المداخلة.

وفي سياق متصل، لفتت إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، على المزارعين وقطّاف الزيتون في بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت، حيث رافقت الاعتداءات جرافات استهدفت اقتلاع أشجار الزيتون، وأسفرت عن إصابة ثلاثة فلسطينيين.