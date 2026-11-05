غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر أمام محطة قطارات بشتيل لمدة يومين لتنفيذ أعمال رفع كمر معدني بكوبري مشاة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدني الخاص بكوبري المشاة أعلى محور الفريق كمال عامر بالاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيب وتحديدًا أمام محطة قطارات بشتيل الأمر الذي يستلزم إجراء غلق كلي للمحور في الاتجاه المشار إليه.

وتوضح المحافظة أن الأعمال تستلزم الغلق الكلي لمحور الفريق كمال عامر أمام محطة قطارات بشتيل بالاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيب، لمدة يومين، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ وحتى الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٦، على أن تُنفذ الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وتشير المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلة مرورية على النحو التالي: حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري «القوس الغربي» بمحور الفريق كمال عامر، والراغبة في استكمال السير اتجاه مناطق المنيب والطريق الدائري محور المنيب، تقوم بالدخول يمينًا إلى مسطح محور الفريق كمال عامر من خلال فتحة مستحدثة بالحاجز الجانبي «نيوجيرسي»، ثم السير بمسار التحويلة لمسافة ١٥٠ مترًا، والدخول يسارًا للعودة مرة أخرى إلى الاتجاه الأصلي من خلال فتحة مستحدثة بالحاجز الجانبي، عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وتؤكد المحافظة أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية إلى جانب توفير وسائل الأمن الصناعي من كشافات الإضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية واللوحات الإرشادية، واتباع تعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم ولضمان تحقيق السيولة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.