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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. ضبط 534 مخالفة وحل 33 شكوى وإصدار 367 بطاقة تموينية.. والجامعة تطلق مؤتمر شباب الباحثين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

ضبط 534 مخالفة وحل 33 شكوى وإصدار 367 بطاقة تموينية بالوادي الجديد
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد جهودها الرقابية والخدمية خلال شهر أكتوبر، حيث أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 534 محضرًا ومخالفة تموينية، تنوعت ما بين مخالفات المخابز والأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية والمواد البترولية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي للممارسات المخالفة وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن إجمالي المخالفات التي تم تحريرها خلال الشهر بلغ 534 محضرًا ومخالفة، تضمنت ضبط 154 كجم من اللحوم البقرية، و66.5 كجم من الفراخ المتبلة، و10 شكائر من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز، و5.6 كجم من القمح المحلي، إلى جانب 15 باكو من بن شاهين وكميات من الزبيب.

ضبط سلع غير غذائية ومواد بترولية

وفيما يتعلق بالسلع غير الغذائية، أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 168 علبة سجائر و38 عبوة منظفات، كما شملت المضبوطات في قطاع السلع البترولية 20 ألف لتر سولار، بالإضافة إلى 200 شكارة من الأسمدة الزراعية، وذلك في إطار التصدي لمخالفات التداول والاتجار غير المشروع بالسلع والمواد المدعمة.

حل 33 شكوى للمواطنين

وفي ملف حماية المستهلك، أكدت وكيل وزارة التموين أنه تم التعامل مع 33 شكوى مقدمة من المواطنين خلال شهر أكتوبر، والعمل على حلها، سواء الواردة عبر أرقام التواصل الرسمية للمديرية أو الشكاوى التي تم رصدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الصفحة الرسمية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، بما يعزز سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل مع شكاواهم.


إصدار 367 بطاقة تموينية

وفي إطار تطوير الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، أسفرت جهود التفتيش الفني عن إصدار 367 بطاقة تموينية خلال الشهر، شملت 129 بطاقة بدل فاقد، و119 بطاقة بدل تالف، و58 بطاقة للفصل الاجتماعي، وبطاقة واحدة لخصم أفراد، و8 بطاقات لنقل البطاقة التموينية، بالإضافة إلى 52 بطاقة لإضافة الزوجة.

«ثورة الزراعة الذكية»، جامعة الوادي الجديد تطلق مؤتمر شباب الباحثين

تستعد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد لتنظيم مؤتمر شباب الباحثين تحت شعار «ثورة الزراعة الذكية.. ابتكار اليوم لغذاء الغد»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2026، بقاعة كلية الزراعة بالجامعة، بمشاركة شباب الباحثين والمهتمين بالمجالات الزراعية، في إطار دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع الزراعي.

منصة علمية لدعم الباحثين الشباب

وأكد الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد ورئيس المؤتمر، أن تنظيم المؤتمر يستهدف توفير منصة علمية تتيح لشباب الباحثين عرض نتائج أبحاثهم وأفكارهم الابتكارية، وتبادل الخبرات والرؤى العلمية، ومناقشة الحلول المقترحة للتحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والغذاء، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الباحثين وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.

وأضاف أن المؤتمر يعكس أهمية مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن مستقبل الزراعة يعتمد على توظيف المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وليس فقط تطوير أساليب الإنتاج التقليدية، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويعزز استدامة الإنتاج الزراعي.

رعاية وإشراف أكاديمي

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد فاروق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فيما يتولى الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة، رئاسة المؤتمر، والدكتور حاتم حمدون، وكيل الكلية، مقررًا للمؤتمر.

ويتولى التنسيق للمؤتمر كل من الدكتور محمد كمال والدكتور أحمد سليمان، منسقي المؤتمر، للعمل على تنظيم الفعاليات وإتاحة الفرصة أمام الباحثين للمشاركة وتقديم إسهاماتهم العلمية.

دعوة للمشاركة في فعاليات المؤتمر

وتدعو كلية الزراعة شباب الباحثين والمهتمين بالشأن الزراعي إلى المشاركة في المؤتمر، وتقديم أبحاثهم وأفكارهم التي تسهم في تطوير الممارسات الزراعية واستكشاف تطبيقات الزراعة الذكية، بما يواكب التحديات الراهنة ويدعم تحقيق الأمن الغذائي.


ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار اهتمام جامعة الوادي الجديد بدعم البحث العلمي وتشجيع الكوادر البحثية الشابة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في تحويل الابتكارات البحثية إلى حلول عملية تدعم مستقبل الزراعة المستدامة.

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