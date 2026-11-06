خبير قانوني: سوق التمويل الاستهلاكي ينمو 57%.. والتمويلات تصل إلى 150 مليار جنيه

حذر المستشار محمود الروبي، الخبير القانوني، من التوسع المتزايد في سوق التمويل الاستهلاكي، مشيراً إلى أن القطاع يشهد نمواً بنحو 57%، مع توقعات بوصول حجم التمويلات المقدمة من شركات التمويل الاستهلاكي إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه.

وأوضح الروبي أن النمو المتسارع في حجم التمويلات يتزامن مع اتساع دائرة المتضررين من بعض الممارسات التي قد تصاحب عمليات الإقراض، لافتاً إلى وجود أعداد كبيرة من الضامنين الذين قد يجدون أنفسهم أمام التزامات مالية وقانونية نتيجة تعثر العملاء الأصليين في السداد.

سداد التمويلات

وأشار الخبير القانوني إلى أن من أبرز الإشكاليات التي تثير القلق عدم الإعلان بوضوح عن نسب التعثر في سداد التمويلات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم المخاطر الفعلية داخل هذا القطاع ومدى انعكاسها على العملاء والضامنين.