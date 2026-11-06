بعد الدفع بـ 13 سيارة إطفاء.. الحماية المدنية تواصل تبريد حريق سوق الأثاث بالسويس

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس أعمال التبريد بموقع حريق سوق الأثاث المستعمل «سوق السحاب»، الكائن بطريق الإسماعيلية – السويس، لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكان الحريق قد اندلع قبل ظهر اليوم الجمعة، وفور تلقي البلاغ، انتقلت سيارات الإطفاء من نقاط التمركز القريبة، مع دعم جهود الإطفاء بسيارات إضافية من إدارات الحماية المدنية بالأربعين والمثلث، للسيطرة على النيران التي التهمت غرف أثاث مستعمل وألواحًا خشبية.

وشاركت 10 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بالسويس في جهود السيطرة على الحريق، إلى جانب 3 سيارات دعم من المنطقة الجغرافية لشركات البترول، مجهزة بمادة الفوم لعزل الهواء عن قاعدة اللهب، ومدافع مياه بعيدة المدى.

كما دفع مرفق إسعاف السويس بـ5 سيارات لتأمين موقع الحريق والاستعداد للتدخل السريع حال وقوع أي إصابات.