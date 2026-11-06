الخارجية السورية: دمشق تُدين بأشد العبارات الاعتداء المسلح على قوات حرس الحدود في مصر

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الاعتداء المسلح الذي استهدف قوات حرس الحدود المصرية في المنطقة الجنوبية من البلاد، معربة عن تضامن سوريا مع مصر في مواجهة ما يمس أمنها واستقرارها.

ويأتي الموقف السوري في أعقاب الحادث الذي أسفر عن وفاة ضابطين من قوات حرس الحدود المصرية، خلال التصدي لمحاولات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وفق ما أوردته تقارير إعلامية بشأن تفاصيل الواقعة.



وتعكس الإدانة السورية موجة من المواقف العربية المساندة لمصر عقب الحادث، إذ أدانت جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن الاعتداء، وأعربت عن تضامنها مع القاهرة وتقديم التعازي لأسر الضحايا.



وأكدت هذه المواقف دعم أمن مصر وسيادتها وسلامة أراضيها، في ظل الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لمواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها في المنطقة الجنوبية.