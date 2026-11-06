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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق البطولة الإفريقية لكمال الأجسام في الإسكندرية بمشاركة 600 لاعب من 11 دولة

البطولة الإفريقية لكمال الأجسام
البطولة الإفريقية لكمال الأجسام
أ ش أ

افتتح محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، البطولة الإفريقية لكمال الأجسام، المقامة بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، بمشاركة نحو 600 لاعب يمثلون 11 دولة، وتستمر منافساتها حتى الثامن من نوفمبر الجاري، تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من القيادات الرياضية والتنفيذية، بينهم وليد عبد العزيز رفاعي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وعادل فهيم، رئيس الاتحاد الإفريقي لكمال الأجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد أحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إلى جانب رؤساء الوفود والبعثات المشاركة.

ورحب محافظ الإسكندرية بالوفود الإفريقية، معربا عن سعادته باستضافة المدينة للبطولة، ومؤكدا أن مصر تمتلك الإمكانات التنظيمية واللوجستية اللازمة لاستضافة المنافسات الرياضية القارية والدولية.

وأشار عطية إلى حرص الدولة على دعم الرياضة والرياضيين، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح البطولات الكبرى، بما يعزز حضور الإسكندرية على خريطة الرياضة والسياحة الدولية.

من جهته، وجه رافائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، رسالة مصورة من العاصمة الإسبانية مدريد، اعتذر خلالها عن عدم تمكنه من حضور البطولة، مؤكدا أن اهتمامه ومساندته للمشاركين حاضران رغم غيابه.

وشدد سانتونجا على دور الرياضة في تعزيز التواصل بين الشعوب وترسيخ قيم الصداقة والتضامن والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن نجاح البطولات الرياضية يقوم على تكامل جهود اللاعبين والحكام والمسؤولين والمنظمين.

كما وجه الشكر إلى الجهات المعنية والرعاة والداعمين، مثمنا جهودهم في تنظيم البطولة، ومتمنيا التوفيق لجميع المشاركين.

وتندرج استضافة الإسكندرية للبطولة ضمن جهود دعم السياحة الرياضية وتوسيع نطاق استضافة المدينة للفعاليات القارية والدولية، بما يتيح تعزيز التعاون والتواصل بين الدول الإفريقية.

محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية البطولة الإفريقية لكمال الأجسام

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