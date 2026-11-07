قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات
إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في خليج عُمان.. واستهداف ناقلة نفطية قرب سواحل الإمارات
بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر
رابطة الأندية المحترفة تُهنئ علي ماهر بمناسبة توليه تدريب منتخب مصر
نتنياهو يقترب من الرحيل .. هل يُغيّر «آيزنكوت» سياسة إسرائيل تجاه فلسطين أم يسير على النهج نفسه؟
عباية تتسبّب في مصرع شاب وإصابة شقيقته بعد انقلاب دراجتهما النارية بالفيوم .. شاهد
بدر عبد العاطي يبحث مع وزير النفط الليبي تسريع مشروعات الطاقة المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 139 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع.. غدا

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، المنعقدة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، محاكمة 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، في القضية رقم 686 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 18 فبراير 2022، من الأول وحتى السادس والثلاثين ومن الأربعين وحتى الثالث والأربعين ومن الخامس والأربعين وحتى السابع والتسعين والمتهم الواحد والعشرين بعد المائة، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمين انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 139 متهما خلية التجمع الخامس إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

خلال ساعات من لقاء الأهالي بقرية نفيا.. محافظ الغربية يستجيب لمطالبهم بحملة نظافة مكبرة

معاش تكافل وكرامة

التضامن حسمت الأمر.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026

الشهادة الماسية بلس

بنك التعمير والإسكان يرفع عائد الشهادة الماسية بلس إلى 19%.. تفاصيل القرار والمميزات

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد