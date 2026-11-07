زيادة أسعار لبن بخيرة وميكس وجهينة.. ارتفاع يصل إلى 1.5 جنيه للعبوة

شهدت أسعار عدد من منتجات الألبان زيادة جديدة، اعتبارًا من 8 نوفمبر، وفقًا لقائمة الأسعار المعلنة، والتي تضمنت منتجات بخيرة وميكس وجهينة، مع اختلاف قيمة الزيادة من منتج لآخر.

أسعار لبن بخيرة بعد الزيادة

سجل سعر عبوة لبن بخيرة وزن 1 كجم نحو 44 جنيهًا للمستهلك، مقابل 42.5 جنيه سابقًا، بزيادة بلغت 1.5 جنيه، فيما بلغ سعر الوحدة وفق القائمة الجديدة 42.5 جنيه، وسعر الكرتونة 510.5 جنيه.

أسعار ميكس 200 مل وجهينة

كما ارتفع سعر منتج ميكس عبوة 200 مل إلى 15 جنيهًا للمستهلك، مقابل 13.5 جنيه سابقًا، بزيادة بلغت 1.5 جنيه، فيما سجل سعر الوحدة 14.1 جنيه، وسعر الكرتونة 382 جنيهًا.

وسجل سعر عبوة لبن جهينة 200 مل نحو 15 جنيهًا للمستهلك، مقابل 14 جنيهًا سابقًا، بزيادة جنيه واحد، بينما بلغ سعر الوحدة 14.1 جنيه، وسعر الكرتونة 382 جنيهًا.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

ومن المقرر تطبيق قائمة الأسعار الجديدة اعتبارًا من 8 نوفمبر، لتشمل المنتجات الثلاثة، وسط زيادات متفاوتة في أسعارها للمستهلك.