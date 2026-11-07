رئيس الوزراء يفتتح الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكتولوجيا " Cairo ICT ”

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم السبت ، فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا " CAIRO ICT 2026 "، والذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشهد فعاليات الدورة مناقشة ملفات التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة المؤسسات، ومستقبل البنية التحتية الرقمية، والإصلاح المالي، ودور الشركات العالمية في دعم التحول الرقمي في مصر.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات أيضا قمة وزارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع: من قصص النجاح إلى أثر وطني واسع النطاق"، يدير جلستها أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال، بمشاركة المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتناقش القمة توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والاقتصادية، وتحويل التجارب الناجحة إلى تطبيقات واسعة النطاق تسهم في تحسين الخدمات ورفع الإنتاجية.

كما تشهد فعاليات اليوم الأول مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول «البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي»، ينظمها Cairo ICT بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات AICTO وتحالف Smart Africa، وتبحث المناقشات تعزيز التعاون العربي الأفريقي في تطوير قدرات الحوسبة ومراكز البيانات وحوكمة البيانات، بما يدعم بناء بنية تحتية رقمية تلبي احتياجات المنطقة.

كما تتضمن الدورة سلسلة من الجلسات المتخصصة حول حماية الأطفال من التهديدات الرقمية، ودور المرأة العربية والأفريقية في الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات التكنولوجيا في الطاقة والتعدين، ومستقبل مراكز البيانات في القطاع المصرفي، وأمن البنية التحتية والنقل الذكي.

وتركز الفعاليات خلال Cairo ICT 2026 على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في الاتصالات والبنوك والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية والطاقة والزراعة والري، إلى جانب الإعلام وصناعة المحتوى والألعاب الرقمية، ويتضمن البرنامج ثلاث جلسات متخصصة حول الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام، لمناقشة الفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة على المؤسسات الإعلامية، بمشاركة قيادات وممثلي مؤسسات صحفية وإعلامية عربية.

وتشمل الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC²، والدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، الذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري.

كما تشهد الدورة الحالية إطلاق النسخة الأولى من جوائز الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط وأفريقيا MEA AI Awards 2026، لتكريم الشركات والأفراد أصحاب الإسهامات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تُطلق فعالية «خيال»، بشراكة استراتيجية مع شركة أروما، لتكريم أفضل فيلم قصير مصنوع باستخدام الذكاء الاصطناعي.