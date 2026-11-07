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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب ومحافظ أسوان يتفقدان معسكر العقاد القومي والصالة المغطاة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أجرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية لعدد من المنشآت والمواقع الشبابية والرياضية بالمحافظة شملت معسكر العقاد القومى ، والصالة المغطاة للألعاب الرياضية ، ومبنى مديرية الشباب والرياضة الجديد بمنطقة طريق السادات .

وتضمنت الجولة متابعة أعمال الإنشاءات الجارية بمعسكر العقاد ، والوقوف على معدلات التنفيذ ، ومناقشة المعوقات والتحديات التى تواجه المشروع ، وبحث سبل تذليلها بما يسهم فى سرعة الإنتهاء من الأعمال ، مع دراسة أفضل آليات استغلال المعسكر بالشكل الأمثل ، وتوفير حزمة متنوعة من الخدمات والأنشطة الشبابية والرياضية التى تلبى إحتياجات أبناء المحافظة .

تفقد الصالة المغطاة وبحث مقترحات تطويرها وتعظيم الإستفادة من إمكاناتها

كما تفقد الوزير والمحافظ صالة أسوان للألعاب الرياضية ، وإطلعا على مقترحات تطويرها وزيادة الطاقة الإستيعابية للجماهير والمترددين عليها، مع بحث سبل الإستغلال الأمثل لكافة المساحات والمكونات داخل الصالة، ودراسة طرح عدد من الأراضى المحيطة بها، والواقعة ضمن المساحة المخصصة لها ، بما يساهم فى تعظيم الإستفادة من الأصول والمنشآت الرياضية ، وتوفير موارد تدعم أعمال التطوير والتشغيل .

متابعة جاهزية مبنى مديرية الشباب والرياضة الجديد لتوفير بيئة عمل مناسبة ورفع كفاءة الأداء الإدارى

وشملت الجولة كذلك تفقد السيد جوهر نبيل والمهندس عمرو لاشين مبنى مديرية الشباب والرياضة الجديد بمدينة أسوان، ومتابعة مكوناته وتجهيزاته، والوقوف على مدى جاهزيته لإستيعاب مختلف الإدارات والعاملين، بما يسهم فى توفير بيئة عمل مناسبة، وتيسير أداء المهام الإدارية والتنفيذية، ورفع كفاءة منظومة العمل داخل المديرية .

وزير الشباب والرياضة: تطوير المنشآت يتطلب رؤية متكاملة لحسن الإدارة والتشغيل والاستغلال الأمثل للإمكانات

وأكد السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن تطوير المنشآت الرياضية والشبابية يتطلب رؤية متكاملة لا تقتصر على إنشاء المبانى وتجهيزها ، وإنما تمتد إلى حسن الإدارة والتشغيل والإستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة ، بما يحقق أقصى إستفادة ممكنة من هذه المنشآت ويضمن استدامة خدماتها، مشدداً على أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجارية، والتعامل مع المعوقات التي تواجهها وفقاً لأولويات العمل ومتطلبات التنفيذ .

وأشار الوزير إلى أهمية تنويع آليات الإستفادة من المنشآت الرياضية، ودراسة الفرص الإستثمارية المتاحة بما يحقق عائداً يسهم في تطويرها وإستمرار تشغيلها، إلى جانب مراعاة إحتياجات الجماهير والمترددين عليها، وتحقيق الإستفادة من مختلف المساحات والمكونات، مؤكداً كذلك أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بمديريات الشباب والرياضة، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء الإدارى وتحسين مستوى التنسيق والمتابعة لتنفيذ خطط الوزارة وبرامجها بمختلف المحافظات .

إهداء مشغولات يدوية من الاتحاد النوبى العام لوزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان 

قام أعضاء الاتحاد النوبي العام بإهداء مشغولات يدوية لوزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان تقديراً لما يبذلونه من جهود متواصلة للإرتقاء بالمنظومة الشبابية والرياضية داخل عاصمة الشباب الإفريقي.

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