خبير استراتيجى يكشف كواليس عملية "درع الجنوب" لمواجهة التنقيب غير الشرعي عن الذهب

كشف سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، تفاصيل عمليات القوات المسلحة ضمن عملية "درع الجنوب"، موضحًا أن القوات تواجه أنشطة تنقيب غير قانونية عن الذهب في المناطق الحدودية الجنوبية تستخدم فيها مجموعات متسللة معدات مخصصة لتكسير الجبال واستخراج خام الذهب.



وقال سمير فرج خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن بعض المناطق الحدودية ارتبطت تاريخيًا بعلاقات قبلية وتجارية مع القبائل السودانية، خاصة في تجارة الجمال، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تسلل عناصر تمارس أنشطة غير قانونية في تلك المناطق.

وأوضح أن هذه العناصر تستخدم معدات متخصصة في تكسير الجبال واستخراج الصخور الحاملة للذهب داخل مناطق محظورة، ما استدعى تنفيذ حملات أمنية وعسكرية موسعة للتعامل مع الظاهرة.

وأشار إلى أن نتائج المراحل الثلاث من عملية "درع الجنوب" تضمنت استسلام نحو 6 آلاف شخص، إلى جانب ضبط مركبات ومعدات وأجهزة اتصال وأسلحة وذخائر وكميات من الذهب، وفق البيانات الرسمية المعلنة.

وتطرق إلى الخسائر التي صاحبت تنفيذ العمليات، مشيرًا إلى استشهاد اثنين من رجال القوات المسلحة خلال أداء مهامهم، بينهما رئيس أركان قوات حرس الحدود ورئيس إحدى الكتائب.

وأوضح أن تأمين الحدود الجنوبية يواجه تحديات إضافية نتيجة الأوضاع الأمنية في السودان وانشغال الجيش السوداني بالمواجهات الداخلية، فضلًا عن تعقيدات المشهد الأمني على الحدود الغربية بسبب الأوضاع في ليبيا.

وأضاف أن المنطقة الحدودية محل العمليات تقع في نطاق صحراوي وجبلي شديد الوعورة، وهو ما يجعل عمليات التأمين أكثر صعوبة مقارنة بالمناطق المفتوحة أو المأهولة بالسكان.

وأشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 حدد مناطق محظورة في جنوب مصر بعمق 25 كيلومترًا شمال خط عرض 22، مع اشتراط الحصول على تصاريح خاصة للتواجد أو ممارسة أي نشاط داخلها.

وأوضح أن هذه القيود تشمل أيضًا مناطق شلاتين ووادي العلاقي وعددًا من المناطق الحدودية الأخرى، سواء فيما يتعلق بالدخول أو تنفيذ أي أعمال بها.

وأكد أن طبيعة الجبال والوديان في تلك المناطق تجعل عملية التأمين تعتمد على نقاط المراقبة المرتفعة والدوريات والكمائن المتحركة، وليس على الانتشار التقليدي للعناصر الأمنية على امتداد الحدود.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مراحل العملية بهدف القضاء على الأنشطة غير المشروعة ومنع أي وجود مخالف داخل المناطق المستهدفة.

وقال إن عملية "درع الجنوب" تمثل نموذجًا للجهود المبذولة لحماية الحدود الجنوبية ومواجهة أعمال التسلل والتنقيب غير القانوني عن الذهب، في ظل ظروف إقليمية وأمنية معقدة تشهدها المنطقة المحيطة.