"الألكسو" تعلن انطلاق الدورة السادسة للأسبوع العربي للبرمجة والذكاء الاصطناعي

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ممثلة في إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، انطلاق الدورة السادسة للأسبوع العربي للبرمجة والذكاء الاصطناعي لسنة 2026، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في خدمة السياحة العربية»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز مهارات البرمجة والابتكار لدى الناشئة في الوطن العربي، وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة.

وذكرت الألكسو- في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن اختيار هذا المحور يأتي بهدف تحفيز المدرّسين والتلاميذ على استكشاف الإمكانات الواعدة التي تتيحها التقنيات الحديثة لتطوير القطاع السياحي في الوطن العربي، والتعريف بما تزخر به الدول العربية من مقومات طبيعية وحضارية وثقافية وتراثية، فضلًا عن تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموروث الثقافي العربي وتثمينه باستخدام الأدوات الرقمية المبتكرة.

ويركّز هذا المحور على تشجيع المشاركين على ابتكار حلول ومشاريع رقمية توظّف البرمجة والذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، من أبرزها، التعريف بالمعالم والوجهات السياحية العربية: من خلال تطوير تطبيقات ومنصات ذكية للتعريف بالمواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية، وتطوير التجارب السياحية التفاعلية: باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزّز والجولات الافتراضية.

كما تستعدّ الألكسو لإطلاق سلسلة من الدورات التدريبية عن بُعد خلال شهر نوفمبر 2026، تهدف إلى تمكين المدرّسين والتلاميذ من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لتطوير مشاريع مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتطبيقاتهما في القطاع السياحي، وستكون هذه التدريبات مسجّلة ومتاحة عبر الموقع الرسمي للأسبوع العربي للبرمجة طوال فترة المسابقات، بما يتيح الاستفادة منها لأكبر عدد ممكن من المشاركين في مختلف الدول العربية.

ومن المنتظر أن يُنظّم الافتتاح الرسمي للدورة السادسة والإعلان عن فتح باب الترشّحات في بداية شهر ديسمبر 2026، على أن يكون 13 يناير 2027 آخر موعد لقبول الأعمال والمشاريع المشاركة، فيما يُبرمج الإعلان عن النتائج خلال شهر فبراير 2027.