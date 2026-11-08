التنسيقية تناقش حماية حقوق الإنسان في البيئة الرقمية ومخاطر الذكاء الاصطناعي

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة في لجنة المجالس المتخصصة، ورشة عمل لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان في البيئة الرقمية، والتعامل مع المخاطر والتحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة وانعكاساتها على الحقوق والحريات العامة.

وتناولت الورشة آليات حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في ظل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسبل تحقيق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حرية التعبير، إلى جانب مناقشة التدابير اللازمة لحماية الأفراد، خاصة النساء والأطفال، من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع البيئة الرقمية.

كما استعرض النواب دراسة حول الإطار التشريعي والتنظيمي الأمثل للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطورات التقنية ويضمن حماية الحقوق والحريات، ويعزز الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

أدارت الورشة داليا فكري رئيس لجنة المجالس المتخصصة بالتنسيقية، بحضور النائب محمد فريد، والنائبة دينا هلالي، عضوا مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر، والنائبة حنان وجدي عضوا مجلس الشيوخ، ود. علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، وصابرين حجازي، ود. ايمان ممتاز، وايمان محمد، وعلى حسين، و د. حسن هجرس، وعمرو خليفة، ومحمد الصوفي، وحافظ عثمان، ومحمد عمران، وكريم جمال، وأحمد محمود، وعماد نجيب، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.