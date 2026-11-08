قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نهال طايل: نجومية الفنان لا تقاس بحجم التجمعات.. وتحذر من تأثير الظهور على علاقته بالجمهور

نهال طايل
نهال طايل
رنا عبد الرحمن

تحدثت الإعلامية نهال طايل عن مسؤولية الفنان تجاه صورته أمام الجمهور، مؤكدة أن النجومية لا ترتبط فقط بحجم الشعبية أو أعداد المواطنين الذين يلتفون حول الفنان، وإنما تظهر أيضًا في طريقة تعامله مع المواقف المختلفة وحرصه على الحفاظ على محبة جمهوره.

وجاءت تصريحات طايل في سياق تعليقها على ظهور الفنان أحمد العوضي خلال مشاركته في توزيع اللحوم بمنطقة عين شمس، حيث رأت أن بعض المشاهد المتداولة من الواقعة قد تثير انتقادات، خاصة في ظل حالة الزحام التي صاحبت الفعالية.

وأشارت إلى أن الفنان يحتاج إلى الانتباه لطبيعة ظهوره أمام الكاميرات، لأن بعض التصرفات التي قد تبدو عادية في لحظتها يمكن أن تترك انطباعات مختلفة لدى الجمهور، وتؤثر على صورته العامة.

وشددت نهال طايل على أن الحفاظ على مكانة الفنان ومحبة الناس له يرتبطان بقدرته على التعامل بحكمة مع المواقف الجماهيرية، ومراعاة تأثير تصرفاته على صورته أمام متابعيه.

صدى البلد 2 أحمد العوضي عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

الإسكان: 15 نوفمبر.. قرعة علنية لوحدات العاملين بالعاصمة الجديدة في R3 وR5

أسعار الذهب في مصر

30 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية

جانب من لقاء وزيرة الإسكان

بحضور 20 شركة…وزيرة الإسكان تستقبل السفير العماني لبحث فرص التعاون بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد