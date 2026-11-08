نهال طايل: نجومية الفنان لا تقاس بحجم التجمعات.. وتحذر من تأثير الظهور على علاقته بالجمهور

تحدثت الإعلامية نهال طايل عن مسؤولية الفنان تجاه صورته أمام الجمهور، مؤكدة أن النجومية لا ترتبط فقط بحجم الشعبية أو أعداد المواطنين الذين يلتفون حول الفنان، وإنما تظهر أيضًا في طريقة تعامله مع المواقف المختلفة وحرصه على الحفاظ على محبة جمهوره.

وجاءت تصريحات طايل في سياق تعليقها على ظهور الفنان أحمد العوضي خلال مشاركته في توزيع اللحوم بمنطقة عين شمس، حيث رأت أن بعض المشاهد المتداولة من الواقعة قد تثير انتقادات، خاصة في ظل حالة الزحام التي صاحبت الفعالية.

وأشارت إلى أن الفنان يحتاج إلى الانتباه لطبيعة ظهوره أمام الكاميرات، لأن بعض التصرفات التي قد تبدو عادية في لحظتها يمكن أن تترك انطباعات مختلفة لدى الجمهور، وتؤثر على صورته العامة.

وشددت نهال طايل على أن الحفاظ على مكانة الفنان ومحبة الناس له يرتبطان بقدرته على التعامل بحكمة مع المواقف الجماهيرية، ومراعاة تأثير تصرفاته على صورته أمام متابعيه.