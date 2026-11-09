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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير سياسي: تشكيل حكومة توافق وطني في إسرائيل مستحيل

نتنياهو
نتنياهو
محمود محسن

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن فرص تشكيل حكومة ائتلافية واسعة تضم معسكري بنيامين نتنياهو وأيزنكوت باتت شبه مستحيلة، في ظل اتساع الخلافات بين الطرفين وفشل محاولات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تقريب وجهات النظر بينهما.

وأضاف دياب، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الخيارات المطروحة أمام أيزنكوت باتت محدودة للغاية، وتتمثل في تشكيل حكومة طوارئ وطنية بقيادة المعارضة ومن دون مشاركة نتنياهو، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، وهو السيناريو الذي يدفع باتجاهه معسكر نتنياهو.

 تحديات كبيرة

وأشار إلى أن المشهد السياسي الإسرائيلي يتجه نحو مواجهة بين أجندتين متعارضتين، محذراً من أن فشل أيزنكوت في تشكيل حكومة قد ينعكس سلباً على مستقبله السياسي، ويضعه أمام تحديات كبيرة.

سهيل دياب بنيامين نتنياهو الرئيس الإسرائيلي أيزنكوت المعارضة

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