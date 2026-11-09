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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جون إدوارد يرفض تسوية الزمالك.. والشرط الجزائي يضع الإدارة في مأزق

جون إدوارد
جون إدوارد
رباب الهواري

قالت الإعلامية دينا سليم إن جون إدوارد، المدير الرياضي السابق لنادي الزمالك، رفض العرض الذي تقدم به مسؤولو القلعة البيضاء لتسوية مستحقاته المالية وإنهاء الأزمة بين الطرفين بالتراضي.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"ولم يلقَ عرض المخالصة والتسوية الذي قدمه الزمالك قبولًا من جون إدوارد، في ظل تمسكه بالحصول على مستحقاته المالية وفقًا لما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين".

وتابعت :"وتسعى إدارة الزمالك للتوصل إلى اتفاق مع المدير الرياضي السابق لتجنب تحمل أعباء مالية إضافية، خاصة أن عدم الوصول إلى تسوية ودية سيجبر النادي على سداد قيمة الشرط الجزائي كاملًا المنصوص عليه في عقد جون إدوارد".

الزمالك جون ادوارد اخبار الرياضة اخبار الزمالك

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