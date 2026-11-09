تحويل بؤرة مخلفات إلى مساحة جمالية بميدان البصرة بالعجوزة

نجح حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، في القضاء على إحدى أكبر بؤر تجمع القمامة والمخلفات بميدان البصرة، وتحويلها بالكامل إلى موقع جمالي متطور، وذلك في إطار تنفيذ خطة محافظة الجيزة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة بالسكان.

وجاءت هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبإشراف ومتابعة ميدانية مستمرة من الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.

وشملت جهود الحي للمشروع على إزالة التراكمات التاريخية للمخلفات، وإقامة سور محيط بالمنطقة لمنع إلقاء القمامة مجدداً، إلى جانب إنشاء أحواض زراعية وتجميلها وزراعتها بالنباتات والأشجار؛ مما يسهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين الجودة البيئية بالحي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسة من الحملات والمشاريع التي يخوضها حي العجوزة للقضاء على التلوث البصري والبيئي، وتحويل نقاط التجمع السلبية إلى مظاهر حضارية تليق بالحي وسكانه.