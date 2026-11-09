"سياحة الإسكندرية".. مكانة متميزة في تاريخ الإبداع الموسيقي والفني للإسكندرية

أكدت رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية الدكتورة إيمان شرف، أن الإسكندرية تمتلك ثراء حضاري وتنوع ثقافي وفني و مكانة متميزة في تاريخ الإبداع الموسيقي والفني.

ودعت "شرف" خلال حضورها افتتاح معرض تحت عنوان «من الأوديون إلى سيد درويش»، والذي ينظمه متحف الإسكندرية القومي بالتعاون مع مركز الدراسات السكندرية الفرنسي، وذلك ضمن فعاليات أيام التراث السكندري، جمهور الإسكندرية وزائريها إلى زيارة المعرض والاستمتاع بمقتنياته التاريخية والفنية المتميزة، والمقرر إتاحته للجمهور لمدة شهر بمتحف الإسكندرية القومي؛ بما يمثل فرصة لإحياء الذاكرة الفنية للمدينة وتسليط الضوء على رموزها وإسهاماتها في تشكيل وجدان الموسيقى المصرية.

وذكرت هيئة تنشيط السياحة أن المعرض يأخذ زواره في رحلة عبر تاريخ الإسكندرية الموسيقي والفني، من أوديون كوم الدكة ومسارح المدينة خلال عصرها الكوزموبوليتان، وصولًا إلى إرث فنان الشعب سيد درويش، كما يضم المعرض مجموعة متميزة وثمينة من الوثائق والنوتات الموسيقية التي تُعرض لأول مرة، من أبرزها النوتة الموسيقية الأصلية للنشيد الوطني «بلادي بلادي»، إلى جانب مجموعة من الأسطوانات الموسيقية التي تضم ألحاناً للفنان سيد درويش، مقدمة كإهداء من حفيده خالد حسن البحر درويش، للعرض خلال فترة إقامة المعرض بما يتيح للزوار فرصة التعرف على جانب مهم من تاريخ الموسيقى المصرية وذاكرة الإسكندرية الفنية.

شهد افتتاح المعرض القومي، خالد حسن البحر درويش والمستشار محمود بيرم التونسي و الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو، موثق الإسكندرية، والمهندس حسن وصفي نقيب الفنانين التشكيليين، ومستر توما فوشيه مدير مركز الدراسات السكندرية الفرنسي.