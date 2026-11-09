إبراهيم عادل يُبدع في ليلة السداسية.. هدفان و2 أسيست تقود نوردشيلاند لاكتساح راندرز

حقق فريق نوردشيلاند فوزًا كبيرًا على مضيفه راندرز بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الدنماركي الممتاز.

وفرض نوردشيلاند سيطرته على معظم مجريات اللقاء الذي أُقيم على ملعب «سيفيوس بارك»، وقدم لاعبوه أداءً هجوميًا مميزًا تُرجم إلى ستة أهداف.

إبراهيم عادل يتألق بثنائية وصناعتين

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا للمصري إبراهيم عادل، نجم نوردشيلاند ومنتخب مصر، بعدما شارك طوال دقائق اللقاء، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين، ليساهم في أربعة من أصل ستة أهداف لفريقه.

افتتح ألكسندر ليند التسجيل لصالح نوردشيلاند في الدقيقة 25، بعد تمريرة حاسمة من إبراهيم عادل، قبل أن ينجح راندرز في إدراك التعادل عن طريق مايك ثيميسن، في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.

ولم ينتظر نوردشيلاند طويلًا لاستعادة التقدم، إذ سجل إبراهيم عادل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 53، بعد تمريرة من ليند، قبل أن يضيف بيتر أنكرسن الهدف الثالث في الدقيقة 55.

وواصل أصحاب الأرض تألقهم، بعدما أحرز هيالتي راسموسن الهدف الرابع في الدقيقة 63، ثم عاد إبراهيم عادل ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 75.

واختتم ألكسندر ليند مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 89، بعد تمريرة حاسمة جديدة من إبراهيم عادل، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص الفريق الدنماركي.

ترتيب نوردشيلاند وراندرز في الدوري الدنماركي

وبهذا الفوز، رفع نوردشيلاند رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الدنماركي الممتاز، بينما تجمد رصيد راندرز عند 11 نقطة في المركز الأخير.