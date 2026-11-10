طاهر نصر: الفشل ليس نهاية الأحلام.. والتعثر فرصة لاكتساب القوة وإعادة ترتيب الطريق

أكد الدكتور طاهر نصر، خبير إدارة وتنمية الموارد البشرية، أن رحلة الوصول إلى الطموحات لا تخلو من العقبات والتحديات، مشيرًا إلى أن مواجهة الفشل أو المرور بتجارب غير ناجحة لا تعني الاستسلام أو التخلي عن الأهداف، بل تمثل جزءًا طبيعيًا من طريق النجاح.

وقال نصر، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن تحقيق الأحلام يحتاج إلى إرادة قوية وقدرة على تجاوز الأزمات، مؤكدًا أن الإنسان قد يتعرض للسقوط أكثر من مرة، لكن الأهم هو امتلاك الدافع الذي يساعده على استعادة توازنه ومواصلة التقدم.

وتابع أن التجارب الصعبة تحمل في طياتها فرصًا للتعلم واكتشاف الأخطاء، إذ تمنح الإنسان فرصة لإعادة تقييم خطواته وتصحيح قراراته، وربما اختيار مسار جديد يكون أكثر ملاءمة لطموحاته وإمكاناته، لافتًا إلى أن المحن تكشف أيضًا حقيقة الأشخاص المحيطين به ومدى قدرتهم على تقديم الدعم والمساندة.

وأشار إلى أهمية مراجعة العلاقات الإنسانية، موضحًا أن بعض الأشخاص قد لا يقصدون إعاقة تقدم الآخرين، لكنهم ربما لا يمتلكون القدرة على مواكبة تطورهم أو مساعدتهم في المراحل الجديدة من حياتهم.

وشدد على ضرورة تقبل تغير العلاقات وعدم التمسك بوجود أشخاص لم تعد أدوارهم مؤثرة في مسيرة الإنسان، مع أهمية التحلي بالصدق مع النفس وإدراك أن غياب بعض الأشخاص لا ينبغي أن يكون سببًا في تعطيل الأهداف أو التراجع عن الطموحات.

قدرة على تجاوز غياب الآخرين

وأكد على أن مواصلة الطريق تتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات، ومرونة في التعامل مع المتغيرات، وقدرة على تجاوز غياب الآخرين.