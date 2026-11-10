أسامة كبير: الحشود العسكرية الأمريكية بالخليج تعيد سيناريو الاستعداد لضربات عسكرية سابقة

قال اللواء أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، إن التحركات العسكرية الأمريكية في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي وجنوب الخليج العربي تشبه، بحسب تقديره، الحشود التي سبقت ضربات فبراير الماضي، مشيرًا إلى وجود 3 حاملات طائرات أمريكية ترافقها قطع بحرية مخصصة للحماية والدعم العسكري.

وقال خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن حجم الانتشار العسكري يعكس استعدادات واسعة، في ظل حالة من التردد السياسي داخل الإدارة الأمريكية وتزايد الضغوط الداخلية على الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أن التحركات الدبلوماسية القطرية، بقيادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تعكس وجود مساعٍ لفتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران، والبحث عن مخرج سياسي يمنع اندلاع مواجهة عسكرية شاملة في المنطقة.

وفيما يتعلق بإسرائيل، استبعد كبير تنفيذ تل أبيب هجومًا منفردًا على إيران دون دعم ومشاركة أمريكية، معتبرًا أن الحسابات السياسية والأمنية الإسرائيلية تجعل التنسيق مع واشنطن عنصرًا أساسيًا في أي تحرك عسكري محتمل.

وأشار إلى أن إيران تعتمد سياسة تجنب المواجهة المباشرة مع الاحتفاظ بقدرات الرد، كما انتقد تصريحات ترامب بشأن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الإيرانية، معتبرًا أنها تتعارض مع حديثه عن مساعدة الشعب الإيراني.

حرب مفتوحة

وأكد أن استمرار التحركات العسكرية بالتزامن مع الاتصالات الدبلوماسية يعكس تعقيد المشهد الإقليمي، في ظل مساعٍ متزامنة للضغط العسكري وتجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة.