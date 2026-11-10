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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما بشأن الجمعية العامة المصرية لتنمية وتربية الخيول

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية العامة المصرية لتنمية وتربية الخيول المشهرة برقم (14) فى 7/3/2022.

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقدة قانونًا
فى 5/7/2026 تعديل المادة (2) والمادة (5) بند (3) والمادة (36) من النظام الداخلى للجمعية المذكورة على النحو التالى :

مادة (2) :

يكون اسم الجمعية (الجمعية التعاونية العامة لمربى ومصدرى الخيول) .

مادة (5) :

الغرض من تكوين الجمعية ....... بند (3) تصدير الأدوية البيطرية والدريس الحجازى وجميع أنواع الأعلاف الخاصة بالخيول والمستلزمات والسروج
وأعمال الفروسية .

مادة (٣٦) :

يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة طبقًا للمادة (36) من النظام الداخلى والمادة (46) من قانون التعاون الزراعى
رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية بواقع (4) من كل جمعية من الجمعيات المؤسسة للجمعية ويزداد عدد أعضاء المجلس بعضوين عن كل جمعية جديدة تنضم للجمعية بخلاف العضو الذى
يجوز للوزير المختص أن يعينه طبقًا للمادة (43) من قانون التعاون الزراعى
رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية من القانون ذاته.

الجريدة الرسمية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وزارة الزراعة الجمعية العمومية

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