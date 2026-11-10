قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مجلس الشيوخ الفلسطيني الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل «انتصار للأمريكيين»
الوزير: نعمل على خفض القروض بتصنيع عربات السكك الحديدية محليًا في شرق بورسعيد
وزير النقل: تصنيع عربات السكك الحديدية محليًا يوفر 250 مليون دولار من قيمة القرض
وزير النقل: تأهيل 70 جرارًا من أصل 79 متعطلًا.. و9 آخرين جاري إصلاحهم
عبد الغفار لوزراء الصحة العرب: مصر تقدم الدعم الإنساني والإغاثي والعلاجي للفلسطينيين
كامل الوزير: نقل 8 ملايين طن بضائع سنويًا مقابل 4.6 مليون طن في 2019
رئيس نقل النواب: حق المواطن في معرفة حقيقة حادث قطاري العياط مسئولية لا تقبل التأجيل
وزير النقل: 1.2 مليون راكب يوميا داخل السكك الحديدية
الإسكان: اعتماد تحديث الأحوزة والمخططات العمرانية لـ92 قرية في القليوبية
بحضور وزير النقل.. انطلاق اجتماع نقل النواب لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط
طهران تصعّد ضد باريس: اتهامات الهجمات الإلكترونية تستهدف التغطية على إخفاقات الحكومة الفرنسية
عن محاولات عزله.. وزير الحرب الأمريكي: استهداف لي وللعسكريين.. وما يحدث مهزلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة.. مارينا يخوت قناة السويس تستقبل ركاب السفينة السياحية ASTORIA GRANDE

اثناء العبور
اثناء العبور
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استقبال مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية لركاب السفينة  السياحية ASTORIA GRANDE ضمن رحلتها البحرية لعدد من الموانئ المصرية قادمة من تركيا، وذلك ضمن جهود الهيئة لتنشيط السياحة البحرية.

وتعد تلك الرحلة السياحية البحرية هي الأولى من نوعها للتوقف والرسو بمدينة الإسماعيلية، بعد أن عبرت السفينة ASTORIA GRANDE من قناة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ضمن قافلة الشمال.

يبلغ طول السفينة 193 مترًا، وعرضها 27.60 مترًا، بغاطس 6 أمتار، وتصل سعتها إلى 1300 راكب، ويقوم بأعمال التوكيل الملاحي شركة وكالة الخليج مصر.

وتأتي أهمية الرحلة البحرية في كونها الأولى لمارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية كرصيف سياحي لاستقبال السائحين وإنهاء الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة السياحة، ومصلحة الجمارك، ومحافظة الإسماعيلية.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز محوري للسياحة البحرية والخدمات اللوجيستية عبر تطوير مراين اليخوت التابعة لها، وتجهيز مناطق الانتظار والبنية التحتية اللازمة لتراكي السفن السياحية، فضلاً عن التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتيسير الإجراءات.

وأضاف رئيس الهيئة أن مارينا يخوت قناة السويس تعد إضافة واعدة لجهود الهيئة لدعم السياحة البحرية وسياحة اليخوت بالمنطقة عبر تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة، بما ينعكس على تشجيع وتنشيط السياحة من خلال تنظيم برامج السياحة الداخلية بمدينة الإسماعيلية، وبرامج السياحة الخارجية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه من المقرر أن تتوقف السفينة لمدة 24 ساعة في مدينة الإسماعيلية ليستمتع 335 سائحًا بجولات سياحية بالمزارات المُختلفة بالمدينة وأبرزها متحف قناة السويس وحدائق نمرة 6، ومسجد أبو بكر الصديق والكنيسة الإنجيلية وغيرها، فيما يتوجه 327 سائحًا عبر برنامج سياحي مُنظم لزيارة المزارات المُختلفة بمحافظة القاهرة وأبرزها المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات وخان الخليلي وشارع المعز وجولة نيلية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الرحلة البحرية للسفينة تشمل عددًا من الموانئ المصرية ضمن محطات التوقف حيث تتجه السفينة في محطتها التالية إلى التوقف بميناء شرم الشيخ وتتجه بعد ذلك إلي ميناء العقبة ثم تتوقف بميناء الغردقة والعودة للعبور من قناة السويس بعد ذلك مرة أخرى.


         المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس
                   جورج صفوت

الإسماعيلية قناة السويس اخبار قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

كتاب

«مقامك أرفع مما تظن».. رحلة إنسانية لاكتشاف قيمة الذات.. عرض كتاب

محمد عدوية

محمد عدوية يحذر من صفحات تنتحل شخصيته على مواقع التواصل.. ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية

انجي كيوان

إنجي كيوان تنضم لمسلسل "تمكين"

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء
طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء
طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد