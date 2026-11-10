لأول مرة.. مارينا يخوت قناة السويس تستقبل ركاب السفينة السياحية ASTORIA GRANDE

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استقبال مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية لركاب السفينة السياحية ASTORIA GRANDE ضمن رحلتها البحرية لعدد من الموانئ المصرية قادمة من تركيا، وذلك ضمن جهود الهيئة لتنشيط السياحة البحرية.

وتعد تلك الرحلة السياحية البحرية هي الأولى من نوعها للتوقف والرسو بمدينة الإسماعيلية، بعد أن عبرت السفينة ASTORIA GRANDE من قناة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ضمن قافلة الشمال.

يبلغ طول السفينة 193 مترًا، وعرضها 27.60 مترًا، بغاطس 6 أمتار، وتصل سعتها إلى 1300 راكب، ويقوم بأعمال التوكيل الملاحي شركة وكالة الخليج مصر.

وتأتي أهمية الرحلة البحرية في كونها الأولى لمارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية كرصيف سياحي لاستقبال السائحين وإنهاء الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة السياحة، ومصلحة الجمارك، ومحافظة الإسماعيلية.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز محوري للسياحة البحرية والخدمات اللوجيستية عبر تطوير مراين اليخوت التابعة لها، وتجهيز مناطق الانتظار والبنية التحتية اللازمة لتراكي السفن السياحية، فضلاً عن التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتيسير الإجراءات.

وأضاف رئيس الهيئة أن مارينا يخوت قناة السويس تعد إضافة واعدة لجهود الهيئة لدعم السياحة البحرية وسياحة اليخوت بالمنطقة عبر تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة، بما ينعكس على تشجيع وتنشيط السياحة من خلال تنظيم برامج السياحة الداخلية بمدينة الإسماعيلية، وبرامج السياحة الخارجية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه من المقرر أن تتوقف السفينة لمدة 24 ساعة في مدينة الإسماعيلية ليستمتع 335 سائحًا بجولات سياحية بالمزارات المُختلفة بالمدينة وأبرزها متحف قناة السويس وحدائق نمرة 6، ومسجد أبو بكر الصديق والكنيسة الإنجيلية وغيرها، فيما يتوجه 327 سائحًا عبر برنامج سياحي مُنظم لزيارة المزارات المُختلفة بمحافظة القاهرة وأبرزها المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات وخان الخليلي وشارع المعز وجولة نيلية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الرحلة البحرية للسفينة تشمل عددًا من الموانئ المصرية ضمن محطات التوقف حيث تتجه السفينة في محطتها التالية إلى التوقف بميناء شرم الشيخ وتتجه بعد ذلك إلي ميناء العقبة ثم تتوقف بميناء الغردقة والعودة للعبور من قناة السويس بعد ذلك مرة أخرى.



المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس

جورج صفوت