السجن 5 سنوات لكاتب جزائري بتهمة سرقة قصة مريضة وتحويلها لرواية حائزة على جونكور

قضت محكمة الجنح بفلاوسن في مدينة وهران غربي الجزائر، بسجن الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود وزوجته لمدة 5 سنوات نافذة، وتغريم كل منهما نحو 2500 دولار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر بحقهما، على خلفية اتهامهما بإفشاء سر مهني وسرقة ملف طبي وانتهاك الحياة الخاصة.

جاء الحكم بعدما التمست النيابة العامة، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في 13 أكتوبر الماضي، توقيع عقوبة السجن لمدة 6 سنوات بحق المتهمين.

تعود القضية إلى شكوى تقدمت بها مواطنة جزائرية تدعى سعادة عربان، اتهمت فيها الكاتب وزوجته عائشة دحدوح، وهي طبيبتها النفسية السابقة، بالاستيلاء على تفاصيل قصتها الشخصية واستخدامها في رواية «حوريات»، التي فازت بجائزة «جونكور» الأدبية الفرنسية المرموقة عام 2024.

كانت عربان تتلقى العلاج في المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بمنطقة سيدي الشحمي في وهران، حيث كانت زوجة الكاتب تتولى متابعة حالتها النفسية.

اتهامات باستغلال مأساة ضحية الإرهاب

وقالت عائشة درار، محامية الشاكية، إن الحكم يمثل إقرارا قضائيا بالضرر الذي تعرضت له موكلتها، مؤكدة أن مأساتها الشخصية استُغلت في عمل أدبي رغم رفضها ذلك وإبلاغها الكاتب بقرارها.

وتقول عربان إن رواية «حوريات» تستند إلى مأساتها بوصفها إحدى ضحايا مرحلة الإرهاب التي شهدتها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، وإن تفاصيل تجربتها الشخصية نُقلت دون الحصول على موافقتها.

زوجة الكاتب تنفي تسريب الملف الطبي

في المقابل، نفت عائشة دحدوح بشكل قاطع انتهاك السر المهني الطبي أو تسريب أي معلومات أو ملفات طبية تخص مريضتها السابقة، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن الاتهامات المتعلقة باستغلال أسرارها الشخصية.

وأقرت زوجة الكاتب بوجود اتصالات وعلاقات بين عربان وزوجها خارج الإطار المهني، مشيرة إلى أن سعادة كانت تلتقي كمال داود، وأنهما تبادلا الحديث في مناسبات متعددة، سواء بحضورها أو في غيابها.

وكشفت عن لقاء جمع عربان بالكاتب داخل منزلهما خلال شهر رمضان عام 2022، موضحة أن اللقاء جاء بناء على رغبة والدة سعادة بالتبني، التي كانت تتمنى أن يتولى داود كتابة قصة ابنتها.

وأضافت أن عربان تراجعت لاحقا عن موافقتها وأبلغت الكاتب شفهيا بقرارها عدم المضي في الأمر.

في سياق متصل، كشفت زوجة داود عن وصول الخلافات بينهما إلى قرار الانفصال، مؤكدة أن المشكلات تفاقمت منذ نشر رواية «حوريات»، وأنها كانت ترغب في حضور جلسة المحاكمة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب ظروفها العائلية وإجراءات الطلاق من الكاتب.