قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء على طلب «عموتة» .. إبراهيم فايق يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع الجزائري أشرف عبادة
قيم ومبادئ وأخلاق.. أحمد بلال يكشف سر تفوق الأهلي في التعامل مع الأزمات: مختلف عن أي نادٍ فى العالم
وزير الشباب والرياضة يبحث مع مسئولي مكافحة المنشطات استكمال إجراءات اعتماد المعمل المصري دوليًا
مصطفى الفقي: الضغوط الخارجية قد تكون أحد العوامل المُؤثرة في تغيير بعض أعضاء الحكومة
مورينيو لم يتمالك نفسه.. طفل يقلد بيلينجهام والمدرب البرتغالي يفاجئه برد ساخر
بفارق 55 جنيها.. تحرك جديد في أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين
واشنطن تتهم 3 أشخاص مرتبطين بإيران بالتخطيط لاستهداف قاعدة فيرفورد البريطانية
بناء الحركة الإسلامية في الغرب.. رئيس مجلس مسلمي أوروبا يكشف كيفية نشر فكر الجماعة الإرهابية بالخارج
بشرى سارة شأن تكليف دفعة أسنان 2023 وأوائل خريجي عين شمس
مجلس الوزراء السعودي يقر أول نظام شامل لحماية المستهلك.. غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال
تسجيل صوتي لرئيس مجلس مسلمي أوروبا يقر بدور الإخوان في تأسيس المجلس: جمعنا الإخوان في بريطانيا وألبانيا والنمسا وأسسناه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026: قضاء أمسية هادئة

الميزان
الميزان
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج الميزان بشخصيته الهادئة وحبه للتوازن والاستقرار، كما يعرف بقدرته على التعامل مع الآخرين بذكاء ولباقة، ويميل دائمًا إلى البحث عن السلام النفسي والابتعاد عن التوتر والمشكلات.

وإليك توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026

  سيرافق هدوء اليوم شعورٌ إيجابي: أحد أهدافك يتقدم، حتى وإن لم تكن لديك رغبة كبيرة في الاحتفال به. سيكون هناك متسع للتقدم والخصوصية في نفس اليوم، ستتضح رغبتك في قضاء أمسية هادئة مع تراكم متطلبات الحياة اليومية.

توقعات برج الميزان مهنيا

من المرجح أن يُضيّع الطلاب وقتًا ثمينًا من الدراسة في أنشطة غير مُجدية سيشعرون بصعوبة في الانخراط في الدرس نظرًا لانخفاض ثقتهم بأنفسهم، وسيوفر لهم تمرين مألوف نقطة انطلاق أوضح. وجود زحل في برج الحوت، بيتك السادس، في حالة تراجع وقوة، يُساعد على جني ثمار العمل الدؤوب

برج الميزان اليوم عاطفياً 

قد تتوتر علاقتك بزوجك أثناء الحديث، خاصةً إذا كنت متعبًا أو مشغول البال. سيقلّ ظهور المودة في حوارٍ يغلب عليه الشكوى. وقد تشغل أفكارك أيضًا سلبية أحد إخوتك الصغار عندما تكون مع شريكك. سترغب في التفهم، لكن شرح هذه الرغبة سيُشعرك بعبءٍ إضافي.. 

برج الميزان صحيا

قد يُنعش التغيير الذهني ذهنك، مع أن جدولك المزدحم قد لا يترك لك متسعاً من الوقت للاستمتاع به. خذ قسطاً من الراحة بين نزهتك والتزامك التالي بدلاً من تناول الطعام على عجل أثناء السفر. قد يكون المشي قليلاً في مكان هادئ أنسب لك من قضاء ساعة أخرى في تصفح الآراء.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

سيدرك الطلاب مدى حاجتهم إلى الهدوء للدراسة المتواصلة. قد يبدو العمل الذي يتطلب التعامل مع الآخرين مُرهقًا، لكن التواصل المفيد يبقى احتمالًا واردًا. ستتضح لديك الرؤية بشأن الطموح الذي لا يزال مهمًا بالنسبة لك، حتى مع انخفاض حماسك لبيئة العمل المزدحمة. 

الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الميزان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح كلمة السر| 5 مكاسب وراء تمسك طرابزون سبور بتمديد عقد الفرعون

فعاليات ثقافية وفنية

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل أطفال أتوبيس الفن الجميل في جولة تثقيفية

فعاليات الأوبرا

من إيقاعات اليابان إلى حكايات القاهرة القديمة وليالي الطرب.. الأوبرا تجمع ثقافات العالم وذاكرة الوطن في 3 فعاليات فنية

بالصور

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

فوائد الفول
فوائد الفول
فوائد الفول

طريقة عمل جلاش الأجبان في الفرن.. وصفة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل جلاش الأجبان
طريقة عمل جلاش الأجبان
طريقة عمل جلاش الأجبان

بكورسية وجاكيت جلد برجاندي.. فرح شعبان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد