عاطف المغاوري: لا لاستقالة الوزراء عقب كل حادث.. والمطلوب حلول فنية تمنع تكرار الكوارث

أكد النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ضرورة إجراء مراجعة فنية شاملة لأسباب تكرار حوادث القطارات، خاصة في منطقة العياط، التي وصفها بأنها «مثلث برمودا السكة الحديد»، مطالبًا بإعداد تقرير فني يكشف أوجه القصور ويحدد المسؤوليات والإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحوادث.

وشدد المغاوري على أن المطالبة باستقالة الوزراء عقب وقوع الحوادث ليست حلًا للأزمة، مؤكدًا أن الأهم هو الوقوف على الأسباب الحقيقية للحوادث، ووضع حلول عملية تضمن عدم تكرارها، بدلًا من الاكتفاء بتغيير المسؤولين.

حوادث الطرق ونقل العمالة في مركبات غير مجهزة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في قطاع النقل، مع ضرورة إخضاع منظومة السكك الحديدية لمراجعة فنية جادة، بما يساعد على تحديد أوجه الخلل ومعالجتها، وضمان سلامة المواطنين.

وأكد المغاوري أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية المتخصصة في إدارة وتشغيل السكك الحديدية، مشددًا على ضرورة إسناد المهام إلى أصحاب الخبرة والكفاءة، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع معدلات الأمان داخل المنظومة.

ولفت النائب إلى أن الاهتمام بسلامة المواطنين يجب ألا يقتصر على حوادث السكك الحديدية، بل يمتد أيضًا إلى حوادث الطرق، خاصة ما يتعلق بنقل العمالة في مركبات غير مجهزة، مطالبًا بإيلاء هذه القضية الاهتمام اللازم.

وأوضح المغاوري أن هناك اختلافًا في الرؤى مع وزير النقل بشأن ملف القروض والديون، إلا أن ذلك لا يتعارض مع ضرورة الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، والتعامل مع التحديات بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استمرارية العمل والتطوير.

