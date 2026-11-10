قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء السعودي يقر أول نظام شامل لحماية المستهلك.. غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال
تسجيل صوتي لرئيس مجلس مسلمي أوروبا يقر بدور الإخوان في تأسيس المجلس: جمعنا الإخوان في بريطانيا وألبانيا والنمسا وأسسناه
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: قرار إدراج "مجلس مسلمي أوروبا" وأفرعه على قوائم الإرهاب ضربة قاصمة

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن القرار التاريخي الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا من واجهات وأذرع ما يسمى بـ"مجلس مسلمي أوروبا" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يمثل خطوة قضائية واستراتيجية مفصلية تعكس الشفافية والحزم في مواجهة التنظيمات الظلامية وملاحقة روافدها أينما وجدت.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن إدراج هذه المؤسسات والروابط في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا والسويد وإيطاليا، بالإضافة إلى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، يكشف القناع عن الكيانات التي ظلت لسنوات تتدثر بالشعار الديني والعمل المجتمعي والثقافي في القارة الأوروبية، بينما هي في الحقيقة منافذ تمويل ومراكز ثقل لوجستي وأيديولوجي لدعم وتغافُل الأنشطة المتطرفة.

وشدد رئيس حزب "المصريين"، على أن الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية تصدّت ببراهين وأدلة قاطعة لهذه المنظومة الممتدة بالخارج، مؤكدًا أن هذا القرار يضع الدول الأوروبية أمام مسؤولية واضحة ومباشرة لوقف التغاضي عن هذه الجمعيات والتجمعات التي تستغل المناخ الديمقراطي للعبث بأمن الشعوب واستقرار الدول.

وأكد أن حماية الأمن القومي المصري تقتضي ملاحقة التجفيف الفكري والمالي للتنظيمات الإرهابية على حد سواء، ومصر بمؤسساتها القضائية والأمنية العتيدة تثبت مجددًا ريادتها وتفوقها في ملف مكافحة الإرهاب، مشددة على أنه لا حصانة لأي كيان يهدد مقدرات الوطن أو يستهدف مؤسساته تحت أي مسمى.

وشدد على الدعم الكامل لكافة القرارات الصادرة عن القضاء المصري العادل والإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة لحماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي والإقليمي.

حزب المصريين مجلس مسلمي أوروبا القضائية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

شروط المعاش المبكر

دليلك الشامل للتقاعد الآمن.. شروط المعاش المبكر 2026 طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148

أسعار السجائر في السوق المصري

لمواجهة جشع التجار.. الأسعار الفعلية والمعتمدة لعلب السجائر والتبغ بالسوق المصري

محافظ الغربية

خلال ساعات من لقاء الأهالي بقرية نفيا.. محافظ الغربية يستجيب لمطالبهم بحملة نظافة مكبرة

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد